UEDAŞ’tan Güney Marmara’nın enerji altyapısına 4 ilde yatırım atağı

EKONOMİ (BURSA) - Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, bölgenin artan enerji ihtiyacına yönelik yatırımlarını hızlandırıyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da eş zamanlı sürdürülen çalışmalarla bir yandan yeni elektrik altyapıları devreye alınırken, diğer yandan mevcut şebekenin kapasitesi artırılıyor ve yenileniyor. UEDAŞ ekipleri, dört ilde toplam 158 noktada altyapı yatırımı ve iyileştirme çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 84 noktada yeni elektrik altyapısı oluşturulurken, 46 noktada mevcut şebekenin kapasitesi artırılıyor. Mevcut elektrik şebekesinin bakım ve yenileme çalışmaları ise 28 noktada gerçekleştiriliyor. Bölgenin artan nüfusu, sanayi ve ekonomik faaliyetleriyle birlikte enerji talebinin de yükseldiğine dikkat çeken UEDAŞ Yatırım Direktörü Ahmet Berk, yatırımların yalnızca mevcut ihtiyaca değil, gelecekte oluşacak talebe göre planlandığını söyledi.

“Altyapıyı geleceğin ihtiyaçlarına hazırlıyoruz”

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da birçok noktada eş zamanlı çalışma yürüttüklerini belirten Berk, “Güney Marmara’da nüfusun ve enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte elektrik altyapısının da bu gelişime uyum sağlaması gerekiyor. Bu doğrultuda, yeni altyapıların oluşturulmasının yanı sıra mevcut elektrik şebekesinin bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz” dedi. Yatırımların temel hedefinin dağıtım altyapısını bölgenin büyüyen enerji talebine hazırlamak olduğunu vurgulayan Berk, “Sahada yürüttüğümüz tüm çalışmalarla elektrik dağıtım altyapımızı bölgenin bugünkü ihtiyaçlarına olduğu kadar gelecekteki ihtiyaçlarına da hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

1.700’ün üzerinde kişi sahada

UEDAŞ’ın altyapı yatırımları ve saha operasyonlarında toplam 1.700’ün üzerinde kişi görev yapıyor. Çalışmalarla elektrik dağıtım şebekesinin kapasitesinin artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve daha güvenli ve kesintisiz bir enerji dağıtımının sağlanması hedefleniyor. Ahmet Berk, önümüzdeki dönemde de bölgedeki enerji ihtiyacını yakından izleyerek yatırımlara devam edeceklerini belirterek, “Bölgenin ihtiyaçlarını yakından takip ederek yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.