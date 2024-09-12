Uludağ Elektrik, her yıl 39 ton karbondioksit salımını önlüyor

EKONOMİ (BURSA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik, sürdürülebilirliğe odaklandı. Elektronik faturaya geçen 1.9 milyondan fazla abonesiyle kağıt çıktı sayısını müşterileri nezdinde azaltmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, aynı zamanda ağaçlandırma çalışmalarıyla da doğaya katkıda bulunuyor. Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Sürdürülebilirlik stratejimiz, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbonlu ekonomiyi desteklemek, dijitalleşme ve toplumsal yatırım programları üzerine kurulu. Stratejimiz kapsamında öncelikle şirket faaliyetlerimiz sırasında kaynak kullanımına dikkat ediyoruz. Şirketimizin kurum içi kağıt kullanımının düşürülmesi, müşteri sözleşmelerinin SMS ve e-posta yoluyla dijital olarak ulaştırılması ve elektronik fatura teşviki gibi kağıt tüketimini azaltmak için pek çok çalışması var. Bugüne kadar müşterilerimizin yüzde 60’ından fazlasının elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yıllık 30 ton kağıt tasarrufu yapmış olduk” dedi.

Dijitalleşme ve sıfır atığa önem verdiklerinin altını çizen Arslan, 5 yıldır sürdürdükleri ağaç dikim çalışmaları ile şimdiye kadar 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturduklarını söyledi. Remezan Arslan, “‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’ projesi kapsamında hayata geçirilen ağaçlandırma çalışmaları, doğaya katkı sağlamanın ötesinde, çevresel bilinci toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor. Bu ağaçlar, yüzlerce tür hayvan ve bitki için doğal yaşam alanları sağlıyor, böylece biyoçeşitliliği artırıyor ve ekosistemlerin dengesini koruyor. Stratejimizi süreçlerimizin tamamına entegre ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.