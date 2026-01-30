Uludağ Elektrik, Türkiye genelinde büyümeyi hedefliyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, enerji sektöründe dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirliğin artık ayrılmaz bir bütün haline geldiğini belirterek, “Biz enerjiyi yalnızca tedarik edilen bir hizmet olarak değil, çevresel sorumluluk ve toplumsal fayda yaratan stratejik bir unsur olarak ele alıyoruz” dedi. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet verdiklerini hatırlatan Arslan, Türkiye genelinde büyük ölçekli müşterilere de enerji tedariki sağladıklarını söyledi. Güvenilir elektrik tedarikinin yanı sıra müşteri odaklı çözümler geliştirdiklerini vurgulayan Arslan, “Dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik tüm iş stratejimizin merkezinde yer alıyor. Amacımız sadece enerji satmak değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve onlara değer katan çözümler üretmek” diye konuştu.

Sanayi ve ticarethane grubu müşterilere özel fiyatlandırma modelleri sunduklarını belirten Arslan, her işletmenin tüketim alışkanlıklarının farklı olduğuna dikkat çekti. Arslan, “Müşterilerimizin ödeme alışkanlıklarını, tüketim profillerini ve ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun sözleşme ve fiyatlandırma seçeneklerini oluşturuyoruz. Vadeli ya da ön ödemeli alternatiflerle işletmelerin enerji maliyetlerini düşürürken rekabet güçlerini artırmalarına destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde daha güçlü bir yapı

Son dönemde hazır giyim mağazacılığı ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösteren önemli şirketleri portföylerine kattıklarını aktaran Arslan, acente ve bayi ağını genişleterek Türkiye genelinde daha güçlü bir yapı kurmayı hedeflediklerini söyledi. Arslan, “Hedefimiz 81 ilde aktif hizmet sunmak ve Türkiye elektrik satış pazarındaki konumumuzu daha üst seviyelere taşımak” dedi. Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliğin Uludağ Elektrik’in temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Arslan, yeşil enerji sertifikalandırması hizmetleriyle Türkiye’nin iklim hedeflerine katkı sunduklarını belirtti. Dijitalleşmenin çevresel etkilerine de dikkat çeken Arslan, “Elektronik fatura uygulamamız sayesinde yılda 30 ton kâğıt tasarrufu sağlıyor, 800 bin litre suyun korunmasına ve 39 ton karbondioksit salımının önlenmesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Bu kazanımları Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile kalıcı hale getirdiklerini ifade eden Arslan, “Dikilen on binlerce fidanla 11 futbol sahası büyüklüğünde yeni yeşil alanlar oluşturduk. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil enerji kullanımını ve tasarruf bilincini yaygınlaştırmayı önemsiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Çevresel sorumluluk, dijital dönüşüm ve toplumsal fayda

Tasarruf kültürünün erken yaşlarda kazanılması gerektiğini belirten Arslan, çocuklara yönelik enerji temalı kitaplar ve Karagöz Gölge Oyunu projeleriyle farkındalık oluşturduklarını söyledi. Enerji Danışmanım Projesi ile hanelerde verimli elektrik kullanımı konusunda bilgilendirme yaptıklarını, Enerji Rotası projesiyle ise mahalle buluşmaları ve etkinlikler aracılığıyla enerji verimliliğini toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini kaydetti. Dijital hizmet kanallarının müşteri deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiğini ifade eden Arslan, “Online işlem merkezimiz sayesinde abonelik işlemleri ortalama üç dakikada tamamlanabiliyor. Fatura ödeme, taksitlendirme ve tüketim takibi gibi işlemler zaman ve mekân kısıtı olmadan yapılabiliyor. Bunun yanında yaklaşık 100 fiziksel işlem merkezimizle de hizmet kalitemizi sürdürüyoruz” dedi.

2025 yılını dijitalleşme yatırımlarının hız kazandığı ve müşteri portföyünün genişlediği bir yıl olarak değerlendiren Arslan, 2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaşarak, “Yapay zekâ destekli müşteri çözümleri, acente ağımızın yaygınlaştırılması ve tasarruf kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Enerjinin geleceğinin çevresel sorumluluk, dijital dönüşüm ve toplumsal fayda ile birlikte şekillendiğine inanıyoruz” diye konuştu.