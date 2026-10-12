Uludağ Elektrik’ten sanayiye indirimli tarife hamlesi

EKONOMİ (BURSA) - İşletmelerin üretim ve faaliyet giderleri içinde önemli yer tutan elektrik maliyetlerini azaltmaya yönelik çözümler geliştiren Uludağ Elektrik, indirimli tarife uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırıyor. Serbest tüketici hakkından yararlanan sanayi ve ticarethane aboneleri, elektrik tedarikçilerini seçerek tüketim profillerine uygun fiyat avantajlarından faydalanabiliyor. Şirketin sunduğu indirimli tarifelerden yıllık elektrik tüketimi 15 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan işletmeler yararlanabiliyor. Elektrik hizmet kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan tedarikçi değişikliği yapabilen abonelere, vadeli ve ön ödemeli alternatiflerle bütçe planlamasında esneklik sağlanıyor. Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, işletmelerin enerji giderlerini azaltmaya yönelik çözümler geliştirdiklerini belirterek, sanayi ve ticarethanelerin tüketim alışkanlıklarına uygun tarifeler sunduklarını söyledi. Enerji sektöründe güven ve sürekliliğin önemine dikkat çeken Arslan, “Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayi ve ticarethanelerin ihtiyaçlarına uygun tarifelerle işletmelerin enerji planlamalarını destekliyoruz. Tüketim profillerine ve ödeme alışkanlıklarına göre sunduğumuz vadeli ve ön ödemeli seçeneklerle maliyet kontrolüne ve rekabet güçlerine katkı sağlıyoruz. Müşterilerimiz bu avantajlara fiziki işlem merkezlerimizden, dijital platformlarımızdan ve acentelerimizden kolaylıkla ulaşabiliyor” dedi.

Acentelik ağı 77 ilde genişliyor

İndirimli elektrik tarifelerini daha fazla işletmeye ulaştırmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, mevcut hizmet bölgesi dışındaki 77 ilde acentelik ağını genişletiyor. Şirket, bu modelle işletmelerin uygun fiyatlı enerjiye erişimini kolaylaştırırken yeni iş ortaklıkları da oluşturmayı amaçlıyor. Arslan, “Acentelik modelimizle hem işletmelerin indirimli elektrik tarifelerine erişimini kolaylaştırıyor hem de iş ortaklarımıza gelir elde etme imkânı sunuyoruz. Kazan-kazan anlayışıyla geliştirdiğimiz bu yapıyı Türkiye genelinde büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.