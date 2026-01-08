Uludağ Enerji, 2053 net sıfır hedefi için stratejisini ortaya koydu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Dönüşümün Enerjisi” mottosuyla hazırlanan raporda, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) performansı ile orta ve uzun vadeli yol haritası bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) standartlarına uygun olarak hazırlanan rapor; dağıtım ve perakende şirketleri dahil olmak üzere tüm grup şirketlerinin performansını kapsıyor. Uludağ Enerji’nin sürdürülebilirlik stratejisi; iklim değişikliğiyle mücadele, dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve toplumsal etki başlıkları üzerine inşa edilirken, finansal sürdürülebilirlik de kurumsal sorumluluğun ayrılmaz bir parçası olarak ele alınıyor. Raporda, Uludağ Enerji’nin sosyal sorumluluk projeleri de geniş yer buldu. Şirket, yaşam destek cihazı kullanan müşteriler başta olmak üzere özel tüketici gruplarının kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına alırken; çocuklara ve kadınlara yönelik enerji tasarrufu ve elektrik güvenliği eğitimleri düzenliyor. Afet ve acil durumlarda görev alan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, Hatay’da deprem sonrası hayata geçirilen “Yaşam ve Gelişim Kampüsü” gibi projelerle toplumsal dayanıklılığa katkı sağlanıyor. Uludağ Enerji, çevre, sağlık, eğitim ve kültür alanlarındaki projeleriyle enerji hizmetlerinin ötesinde, toplumsal değeri merkeze alan sürdürülebilir bir iş modeli hedeflediğini raporuyla ortaya koydu.

Çevresel ve sosyal riskler ele alınıyor

■ Uludağ Enerji Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Funda Özvatan, sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlü bir yönetişim yapısı içinde yürütüldüğünü belirterek, çevresel ve sosyal risklerin yönetim kurulu düzeyinde ele alındığını vurguladı. Özvatan, enerjiye erişimde fırsat eşitliği, çevresel etkilerin azaltılması, iklime dayanıklı şebeke dönüşümü, karbonsuzlaşma ve dijital altyapı yatırımlarının Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu stratejinin temel unsurları olduğunu ifade etti. Özvatan ayrıca, yenilikçi ürün ve uygulamalarla müşteri memnuniyetini artırmayı, toplumsal yatırım programlarıyla hizmet verilen bölgelerde kalıcı fayda yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.