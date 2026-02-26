Uludağ Enerji, sendikasyon kredisiyle finans ödülü aldı

ESRA ÖZARFAT

Sağlanan finansman; başta sürdürülebilir akıllı şebeke yatırımları olmak üzere, enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik projelerin kesintisiz şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. Ödül törenine Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem katılırken, ödül Uludağ Enerji Grubu CFO’su Duygu Tokgöz’e takdim edildi.

Duygu Tokgöz, “Yerel para birimiyle sağladığımız güçlü finansman yapısıyla uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizi bir kez daha ortaya koymuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızın ve akıllı şebeke projelerimizin kararlılıkla devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Aldığımız bu ödül, finansal disiplinimizin ve uzun vadeli değer yaratma vizyonumuzun somut bir göstergesidir” dedi.