Uludağ Enerji yeni projelerle bölgesel gücünü artırıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Güney Marmara’da 5 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım ve perakende hizmeti sunan Uludağ Enerji, saha odaklı yatırım yaklaşımı, güçlü altyapısı ve dijitalleşme vizyonuyla bölgenin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Dağıtım ve perakende alanındaki entegre yapısını sahadan aldığı geri bildirimlerle sürekli güçlendiren şirket, bu yaklaşımıyla sürdürülebilir büyümesini destekliyor.

Uludağ Enerji CEO’su Sinan Öktem, grubun yatırım stratejisini, saha odaklı yönetim anlayışını ve gelecek vizyonunu değerlendirdi. Uludağ Enerji olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın nüfusa hizmet verdiklerini belirten Öktem, “3,7 milyon aboneye ulaşan geniş müşteri ağımız ve 80 bin kilometreyi aşan hat uzunluğumuzla bölgenin enerji sürekliliğini sağlıyoruz. Ancak bizim için altyapı yatırımı sadece teknik bir konu değil; sahayı doğru okumayı gerektiren stratejik bir süreçtir.” dedi.

Müşteri beklentilerindeki dönüşümün de yatırımları şekillendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Öktem, enerji hizmetlerinde hız, şeffaflık ve erişilebilirliğin ön plana çıktığını ifade etti. “Kullanıcılarımız artık sadece kesintisiz enerji değil, aynı zamanda süreçleri anlık takip edebildikleri, hızlı geri dönüş alabildikleri bir deneyim bekliyor. Biz de tüm dijital kanallarımızı bu beklentiye yanıt verecek şekilde geliştiriyoruz” diye konuştu.

Yatırım rotası sahadan çiziliyor

Yatırım kararlarında klasik planlama yöntemlerinin ötesine geçtiklerini vurgulayan Öktem, sahadan doğrudan veri toplayan bir modelle ilerlediklerini ifade etti. “Enerji yatırımlarında en doğru kararı verebilmek için sadece teknik analizler yeterli olmuyor. Biz, hizmet bölgemizin ihtiyaçlarını ve gelişim dinamiklerini sahadan birebir takip ediyoruz. Bu sayede yatırımlarımızın karşılığını daha hızlı alıyor, gereksiz yatırımları önlerken ihtiyaç duyulan noktalara zamanında müdahale edebiliyoruz” dedi.

Enerji talebi artıyor, yatırımlar büyüyor

Son yıllarda enerji talebindeki artış ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimin dağıtım şirketlerini daha dinamik hale getirdiğini belirten Öktem, bu dönüşüme paralel olarak yatırımlarını artırdıklarını söyledi. “Geçtiğimiz yıllarda önemli ölçekli yatırımlar gerçekleştirdik. 2026 yılında ise özellikle şebeke altyapısı, dijitalleşme ve müşteri deneyimi alanlarında 10,7 milyar liralık yatırım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik aynı çatıda

Uludağ Enerji’nin perakende kolunun da dijitalleşme sürecine güçlü katkı sunduğunu vurgulayan Öktem, “Bu yapı sayesinde hem operasyonel kabiliyetimizi artırıyor hem de müşterilerimize daha hızlı ve erişilebilir hizmet sunuyoruz. Dijital kanallar üzerinden geliştirdiğimiz çözümlerle kullanıcı deneyimini sürekli iyileştiriyoruz” dedi. Enerji sektöründe sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirten Öktem, artan enerji talebinin karşılanabilmesi için altyapı yatırımlarının kritik önem taşıdığını ifade etti. “Enerji talebi artarken, bu ihtiyaca cevap verecek esnek ve akıllı altyapı sistemlerini geliştirmek zorundayız” diye konuştu.

Sektördeki dönüşümün uzun vadeli bir perspektif gerektirdiğini de vurgulayan Öktem, sürdürülebilirlik odağının tüm yatırım kararlarının merkezinde yer aldığını belirterek, “Geleceğin enerji altyapısını inşa ederken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının gerekliliklerini de dikkate alıyoruz. Daha verimli, daha esnek ve çevresel etkisi daha düşük sistemler kurmak önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Bölgesel kalkınmada veri ve saha gücü

Bölgesel kalkınmada enerji altyapısının belirleyici rolüne dikkat çeken Öktem, Uludağ Enerji’nin yalnızca bir enerji şirketi değil, aynı zamanda bölgesine değer katan bir yapı olduğunu söyledi. “Sanayisi güçlü bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Enerji sürekliliği, ekonomik büyümenin en temel unsurlarından biri. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz.” dedi. Sinan Öktem, önümüzdeki dönemde veri odaklı ve katılımcı yönetim anlayışını daha da geliştireceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Sahayı doğru okumak, enerji sektöründe fark yaratmanın en önemli yoludur. Biz yatırımlarımızı sadece rakamlarla değil, sahadan gelen gerçek ihtiyaçlarla şekillendiriyoruz. Bu yaklaşım bizi daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyor.”

Enerjini Geleceğe Taşı Projesi

Uludağ Enerji’nin Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yürüttüğü Enerjini Geleceğe Taşı Projesi ile ilgili de bilgi veren Öktem, VR tabanlı senaryolar, geleneksel Karagöz Gölge Oyunu, interaktif atölyeler ve enerji temalı eğitim kitaplarıyla bütüncül bir öğrenme deneyimi sunduklarını anlattı. VR gözlüklerle öğrencilerin, tasarruf yapılan ve yapılmayan iki farklı geleceği karşılaştırarak enerjinin sorumlu kullanımının etkilerini somut biçimde gördüğüne işaret eden Sinan Öktem, “Gölge oyunu bölümü ise çocuklara ev içinde uygulayabilecekleri küçük ama etkili tasarruf davranışlarını eğlenceyle öğretiyor. Program sonunda dağıtılan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik ile Geleceğin Enerjisi kitapları, yenilenebilir enerji kaynaklarını oyun, görsel uygulama ve basit deneylerle anlatıyor; böylece projenin etkisi sınıf ortamından eve taşarak kalıcı bir farkındalığa dönüştürüyor” bilgisini verdi.