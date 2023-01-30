Umman’dan doğalgaz ithalatı başlıyor  

Mehmet KARA

Türkiye, doğalgazda kaynak çeşitlendirme çalışmaları çerçevesinde yeni tedarik anlaşmaları yapmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürü Melih Han Bilgin başkanlığındaki bir heyetin Umman’da bulunduğunu belirterek, “Ve buradan ilk kez ilan edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz be heyeti Umman’da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da söz konusu.” dedi.