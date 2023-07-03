Vanaları kısma kararı petrol fiyatlarını zıplattı

Suudi Arabistan pazartesi günü yaptığı açıklamada, günlük bir milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini Ağustos ayını da kapsayacak şekilde bir ay daha uzatacağını duyurdu ve petrol fiyatlarını yükseltti.

SPA'nın Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı resmi bir kaynağından aktardığına göre, "Krallığın Ağustos 2023 ayı üretimi günde yaklaşık 9 milyon varil olacak." Kaynak, gönüllü kesintinin Ağustos ayının ötesine uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

Rusya'dan günlük 500 bin varillik kesinti

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da Suudi Arabistan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra ülkesinin Ağustos ayında petrol ihracatını günlük 500,000 varil azaltacağını söyledi.

Suudilerin gönüllü kesintisi, krallığın nisan ayında diğer OPEC+ üreticileriyle birlikte açıkladığı ve Aralık 2024'e kadar uzanan bir önceki gönüllü kesintiye ek olarak yapılıyor.

Petrol karteli OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan, temmuz ayında üretimde derin bir kesintiye gitme sözü vermiş ve OPEC+'ın 2024 yılına kadar arzı sınırlama anlaşmasına ek olarak, grup petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışmıştı.

Dünya petrolünün %40’ını üretiyorlar

Petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın kesinti haberiyle yükseldi ve Brent 85 sent artışla TSİ 0915'te varil başına 76,26 dolara çıkarak küresel ekonomik yavaşlama ve ABD Merkez Bankası'nın olası yeni faiz artırımlarına ilişkin endişeleri gölgede bıraktı.