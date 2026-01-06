Venezuela'da yeni bir devir mi başlıyor? İşte petrol devlerinin son durumu...

Reuters'ın haberine göre 2000’li yıllarda eski Başkan Hugo Chávez’in yabancı varlıkları kamulaştırarak devlet kontrolündeki PDVSA’yı güçlendirme hamlesinin ardından, bugün yabancı firmalar Washington’ın yaptırımları nedeniyle kıskaca alınmış durumda. OPEC üyesi ülkede petrol ihracatı şu an itibarıyla durma noktasına gelmiş vaziyette.

İşte Venezuela’da faaliyet gösteren kilit şirketlerin güncel durumu:

Avrupalı devler borç ve belirsizlik batağında

ENI (İtalya): İtalyan devi, Perla sahasında Repsol ile ortaklaşa gaz üretimine devam ediyor. Ancak ABD'nin Mart 2025'te PDVSA kargoları üzerinden borç tahsilat lisanslarını iptal etmesiyle Eni'nin alacağı 3 milyar dolara ulaştı. Şirket, operasyonların şimdilik normal seyrinde olduğunu bildirdi.

REPSOL (İspanya): İspanyol enerji firmasının Venezuela'dan yaklaşık 586 milyon avro alacağı bulunuyor. Mart 2025'te ABD lisansının iptal edilmesiyle Repsol'ün borç yapılandırma planları sekteye uğradı. Şirket yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

BP (Birleşik Krallık): Manakin-Cocuina gaz sahası için lisans alan BP, ABD’nin Nisan 2024'te lisansı iptal etmesiyle projeyi dondurmak zorunda kaldı. Mevcut duruma dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SHELL (Birleşik Krallık/Hollanda): Dragon gaz sahası projesi, Venezuela'nın Trinidad ile olan tüm enerji anlaşmalarını askıya alması nedeniyle tamamen durmuş durumda.

ABD şirketleri: Chevron devam ediyor, Exxon tazminat bekliyor

CHEVRON: Chavez döneminde ortak girişimlere geçişi kabul ederek ülkede kalmayı başaran tek ABD’li dev olan Chevron, beş farklı projede %25 ile %60 arasında hisseye sahip. Şirket, geçtiğimiz ay günlük 100.000 varil petrol ihraç etti ve yasal düzenlemelere tam uyumla faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

EXXONMOBIL: 2007'deki kamulaştırma sonrası ülkeden çekilen Exxon, hukuk mücadelesini kazandı. Eylül 2025’te ABD mahkemesi, Venezuela’nın Exxon’a 984,5 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

CONOCOPHILLIPS: Kamulaştırılan varlıkları için 12 milyar dolar talep eden şirket, Venezuela’daki gelişmeleri "yakından izlediğini" ancak gelecekteki yatırımlar hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Çin ve Rus şirketlerinde belirsizlik

ÇİN FİRMALARI: Çin devlet şirketleri CNPC ve Sinopec’in Venezuela’da ortak girişimleri bulunuyor. Ayrıca özel sektörden China Concord Resources Corp’un 2026 sonuna kadar 1 milyar dolarlık yatırım planı olduğu biliniyor. Ancak son siyasi gelişmelere ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

ROSNEFT (Rusya): Rus devlet şirketi Rosneft’in Venezuela’ya sağladığı milyarlarca dolarlık krediye karşılık, ülkedeki çeşitli projelerde yaklaşık 5 milyar dolar değerinde hissesi bulunuyor.