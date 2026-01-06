Venezuela'dan Asya'ya petrol sevkiyatını durdurdu: Chevron devreye girdi

Reuters haberine göre Venezuela’nın ana petrol limanlarında devlet kontrolündeki PDVSA’nın Asya’daki müşterilerine yapılan sevkiyatlar üst üste beşinci gününde de gerçekleştirilemedi. OPEC üyesi ülkenin en büyük alıcısı olan Asya pazarına yönelik bu aksama, ABD’nin uyguladığı petrol ambargosunun baskısını artırdığı bir döneme denk geliyor.

Chevron sevkiyatlara yeniden başladı

PDVSA’nın en önemli ortak girişim ortağı olan ABD’li enerji devi Chevron, dört günlük bir duraksamanın ardından pazartesi günü Venezuela petrolünün ABD'ye ihracatına yeniden başladı. Uçuşların tekrar açılmasıyla birlikte yurt dışındaki personelini Venezuela ofislerine geri çağıran Chevron, son haftalarda Venezuela ham petrolünü sorunsuz bir şekilde ihraç edebilen tek şirket olarak öne çıktı.

Aralık ayında yükleme yapan ve yaptırım listesinde bulunan en az bir düzine geminin, Ocak ayı başında yaklaşık 12 milyon varil ham petrol ve yakıtla Çin'e doğru yola çıktığı bildirildi. Bu gemilerin, ABD'nin geçen aydan bu yana uyguladığı tanker blokajını delmek için "karanlık modda" (transponderlarını kapatarak) hareket ettikleri tespit edildi.

Washington yönetimi bu gemilerin çıkışına izin verilip verilmediği konusunda henüz bir açıklama yapmazken, PDVSA yetkilileri de konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.