Wall Street’in dev bankaları petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti

Wall Street'in önde gelen bankaları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik geçici anlaşmanın ardından Orta Doğu'dan petrol akışının beklenenden daha erken toparlanacağı beklentisiyle fiyat tahminlerini düşürdü.

Citi, 2026'nın üçüncü çeyreği için ortalama Brent petrol tahminini varil başına 75 dolar, dördüncü çeyrek tahminini ise 70 dolar olarak belirledi. Banka, 2027 yılı tahminini de 80 dolardan 65 dolara indirdi.

Citi'nin yüzde 60 olasılık verdiği temel senaryo, mutabakat zaptının imzalanmasını ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari akışın temmuz ortası ile sonu arasında büyük ölçüde normalleşmesini öngörüyor. Banka, boğazdaki orta vadeli akışın güvence altına alınması halinde ham petrol fiyatlarının mevcut seviyelerden varil başına yaklaşık 10 ila 15 dolar daha düşük olabileceğini belirtti.

Temmuz sonu normalleşme bekleniyor

Goldman Sachs da 2026'nın son çeyreğine ilişkin Brent petrol tahminini 90 dolardan 80 dolara düşürdü. Banka, Basra Körfezi'nden petrol ihracatının temmuz sonuna kadar savaş öncesi seviyelere dönmesini bekliyor.

Morgan Stanley ise fiziki petrol piyasalarında gösterge kabul edilen Dated Brent için üçüncü çeyrek tahminini varil başına 100 dolardan 90 dolara, yılın son üç ayına ilişkin tahminini de 80 dolara indirdi.

Morgan Stanley analistleri, ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın çatışmanın gerilimini azaltma ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatını artırma yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti. Bununla birlikte anlaşmada hâlâ müzakere edilmesi gereken konular bulunduğu ve temel risklerin devam ettiği ifade edildi.

Petrol, son ayların en düşüğüne geriledi

ABD ile İran'ın anlaşmayı resmen imzalamak üzere cuma günü İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor. Ayrıntıları açıklanmayan anlaşmanın duyurulmasının ardından petrol fiyatları mart ayı başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Morgan Stanley, tanker trafiğinin tamamen yeniden başlamasının birkaç hafta sürebileceğini bildirdi. Mayınların temizlenmesi, armatörler ve sigorta şirketleri arasında ticari güvenin yeniden kurulması ve başka bölgelere yönlendirilen gemilerin geri dönmesi, akışın toparlanması için gerekli unsurlar arasında sıralandı.

Banka, üretimin yeniden başlaması için ihracat depolarının önce boşaltılması gerektiğini, bu nedenle Körfez'e giren boş tankerlerin sayısının bölgeden ayrılan yüklü tankerler kadar önemli olduğunu kaydetti.

Citi altın tahminini de güncelledi

Morgan Stanley'nin tahminine göre kaybedilen üretimin yüzde 50'si eylül, yüzde 80'i aralık ayına kadar geri dönecek. Kalan üretimin ise 2027'nin ilk aylarında yeniden devreye alınması bekleniyor.

Citi ayrıca 0-3 aylık altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin dolardan 4 bin 500 dolara, gümüş tahminini 60 dolardan 70 dolara yükseltti. Banka, altın için 6-12 aylık dönemde ons başına 5 bin dolarlık tahminini korudu.

“Petrol fiyatları 80 doların üzerinde kalmaya devam edebilir”

Eastspring Investments, bir ABD-İran anlaşmasının Orta Doğu'dan petrol akışlarını normalleştirmesine olanak tanısa bile petrol fiyatlarının varil başına 80 doların üzerinde kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu savundu.

Körfez ham petrolü ihracatının 2025 baz seviyesine yeniden ulaşması, gemi işleticilerinin güveninin yeniden tesis edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle aylar sürebilir.

Eastspring, petrol fiyatları 80 doların belirgin biçimde altına düşmedikçe daha yüksek bir enflasyon döneminin yaşanmasını bekliyor. Enflasyonun yarattığı baskı Asya para birimlerini zayıf tutabilir ve merkez bankalarını politika faizlerini artırmaya yöneltebilir; Fed’in faiz artışına yönelmesi bu baskıyı daha da artırabilir.

Eastspring, bölge içinde Endonezya ve Filipinler'in bozulan ticaret dengeleri ve yavaşlayan doğrudan yabancı yatırım akışları nedeniyle önemli kur zayıflığı ve faiz artışı riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.