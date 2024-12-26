X Koren, halka arzla yeni ürünlerde büyümesini sürdürecek

MEHMET NABİ BATUK / İSTANBUL

Güney Kore menşeli bir marka olarak 2006 yılında, Türkiye pazarına giriş yapan ve 2019 yılında %100 yerli sermaye ile bağımsız bir Türk şirketi olarak tamamen yerel bir kimlikle faaliyetlerini sürdüren X Koren Electric, alçak gerilim şalt malzemeleri alanındaki büyümesini sürdürüyor. Esenyurt’ta yer alan 5 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikasında yüzde 100 yerli üretim yapan firma, toplamda 30’u aşkın ülkeye de aktif ihracat gerçekleştiriyor. Kısa vadede hem kurumsallaşma kültürlerini desteklemek hem de yeni yatırımlarını finanse edip ürün portföylerini zenginleştirmek amacıyla halka arzı gündemlerine aldıklarını kaydeden X Koren Electric Genel Müdür Yardımcısı Harun Yerlikaya, SPK’ya yapmış oldukları başvuru sürecinin devam ettiğini aktardı. Halka arz süreçlerinin tamamlanmasıyla sürdürülebilir büyüme yolundaki yolculuklarını bir adım daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Harun Yerlikaya, “Hedefimiz; dünya devi yerli marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemek. Dolayısıyla; yurt içi ve yurt dışında elde ettiğimiz başarılarımıza, halkımızı da ortak ederek yeni hissedarlarımızdan alacağımız destek ile ürün portföyümüzü genişletip, yeni iş kollarına yatırım yapacağız. Ayrıca personel sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Böylece, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşacak, inovatif ürünlerle pazardaki güçlü konumumuzu sağlamlaştıracağız” dedi.

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik ürünlerde büyüyecek

Mevcut ürün yelpazelerini elektrikli araç şarj cihazları ve yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik bileşenlerle genişlettiklerini ifade eden Harun Yerlikaya, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerine yönelik ürünlerinde 2025 yılında hızlı büyüme hedeflediklerini aktardı. Bu yatırımların sürdürülebilir enerji çözümleri sunma vizyonlarını destekleyerek hem yerel hem de uluslararası pazarda daha güçlü ve yenilikçi bir konuma erişmelerini sağlayacağını kaydeden Yerlikaya, “Küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek adına uluslararası standartlara uygun, test ve belgelendirme yapabilecek bir akredite laboratuvar kurma sürecimiz devam ediyor. Son teknolojiye sahip bu laboratuvar sayesinde ürünlerimiz, Dünya Ticaret Örgütü standartlarına uygun olarak, uluslararası pazarlarda ek onay gerektirmeksizin kabul görecek. Özetle; büyüme stratejimizi hem yerel hem de uluslararası pazarda güçlü bir oyuncu olmak üzerine kurguluyoruz. Sektörümüzün ve Türkiye ekonomisinin gücüne ve büyüme potansiyeline olan inancımız ile bu hedeflere ulaşmak için gelecek dönemde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Şalt malzemelerinde ürün portföyünü zenginleştiriyor

Alçak gerilim şalt ürünlerinin yanı sıra elektrikli ve elektronik kontrol cihazları, devre elemanları ve mikroçiplerde de hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladıklarını kaydeden Harun Yerlikaya, otomatik sigortalar, kaçak akım koruma şalterleri, termik manyetik kompakt şalterler, açık tip güç şalterleri, kontaktörler, motor koruma ve otomatik transfer şalterleri gibi geniş bir şalt malzemesi çeşitliliği sağladıklarını söyledi. 2024'ün ilk yarısında toplam satışlarının yüzde 93'ünü şalt malzemelerinin oluşturduğuna dikkat çeken Harun Yerlikaya, “Bugün, Türkiye’nin her bölgesinde etkin ve yaygın satış organizasyonumuz ve çözüm ortaklarımızla, elektrik dağıtım şirketleri, elektrik ve enerji işi yapan firmalar, müteahhitlik ve taahhüt şirketleri, makine üreticileri, kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli endüstriyel organizasyonlara hizmet veriyoruz. Elektrik ve elektroniğin olduğu her alanda olası arızalar, yangınlar veya diğer sistematik risklere karşı geniş bir yelpazeye yayılan ürün gamımız ile enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunurken, endüstriyel ve kamusal alanda olası mali kayıpları da engelleyerek sürdürülebilir üretime ve ekonomiye destek oluyoruz” diye konuştu.

Toplam üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor

Şuanda toplamda 30 ülkeye aktif ihracat operasyonları gerçekleştirdiklerini kaydeden Harun Yerlikaya, şöyle devam etti: “Yalnızca Türkiye’ye odaklanan bir şirket değiliz. Türkiye sadece global operasyonlarımızın bir parçası olarak merkezi bir rol üstleniyor. Dış ticaret ağımızı daha da genişletmek için ihracatta %100 büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yıllık satışlarımızın yüzde 70,5’unu ihracat faaliyetlerimiz oluşturuyor. Dolar ve euro bazında gerçekleştirdiğimiz bu satışlar ve küresel portföyümüze yönelik sağladığımız çözümler, uluslararası pazarlarda önemli bir yer edinmemizi sağlıyor. Hedefimiz; inovasyon ve kaliteyi önceliklendiren üretim ve büyüme stratejimiz ile iç pazarda ulaştığımız lider konumumuzu; yurt dışı pazarlara da başarılı bir şekilde taşımak. Şu anda Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Uzakdoğu’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında, ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. Her ülkenin altyapısına uygun stratejiler planlayarak, küresel pazarlardaki farklı ihtiyaçlara çözüm sunmayı ve müşterilerimizle güçlü iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yükselişini sürdürüyor

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 5 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikalarında solar paneller sayesinde kendi enerjilerini ürettiklerini ifade eden Harun Yerlikaya, atık su arıtma sistemleri sayesinde de atık sularını arıtıp geri dönüştürerek milli ekonomiye kazandırdıklarını belirtti. LEED Sertifikalı çevre dostu üretim tesislerinde yıllık 11 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Yerlikaya, “Yıllık yaklaşık 200 milyon dolar değerinde ürün üretimi yapıyoruz. Ayrıca enerji verimliliği kapsamında A Plus düzeyinde EKB sertifikasına da sahibiz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar her yıl büyük bir istikrarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi araştırmasında yer almanın gururu içerisindeyiz. 2024 yılında bu listede 19. sırada yer alarak prestijli bir ödüle layık görüldük ve ayrıca Fortune 500 Türkiye listesinde 140. sıraya yükselerek hem yerel hem de uluslararası alanda bilinirliğimizi artırdık. Elde ettiğimiz bu başarıları, şirketimizin yenilikçi vizyonunun ve rekabetçi pazardaki güçlü stratejilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Küresel çapta sektör 2026 yılında 3,9 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacak

Sektörel konularla ilgili de değerlendirmeler yapan Harun Yerlikaya, Türkiye’de elektrik ve elektronik sektörü son yıllarda iç talepteki düşüşe rağmen ihracat odaklı başarılı bir performans sergilediğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu'nda yer alan verilere göre küresel elektrik ve elektronik ürünler sektör büyüklüğü 2020 yılında 2,8 trilyon doları aştığını anımsatan Yerlikaya, şöyle konuştu: “Türkiye'de tüketici elektroniği sektör büyüklüğü yaklaşık 7,4 milyar dolar civarında. 2024 yılında ise 8,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşılması öngörülüyor. Yıllık yüzde 6,8 büyüyeceği öngörüsüyle küresel çapta sektörün de 2026 yılında 3,9 trilyon dolar bir değerlemeye ulaşacağı öngörülüyor. Sektörde en büyük pazar Asya Pasifik olurken, onu Kuzey Amerika pazarı takip ediyor. 2023 yılında Çin Halk Cumhuriyeti 622 milyar dolar ile en büyük ithalatçı konumunda olup yaklaşık 880 milyar dolar ile en büyük ihracatçı konumunda yer alıyor. Türkiye genelinde 12 bin 490 adet işyeri ile 205 bine yakın kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, güçlü büyüme performansı ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor. İhracatımızın büyük bir bölümünü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz ve özellikle İngiltere, Almanya, ABD, Fransa ve İspanya en güçlü pazarlarımız arasında önemini koruyor.”