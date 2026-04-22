YEDAŞ 25 milyar TL’lik yatırım yapacak

Samsun Ömer Halis Demir Salonunda düzenlenen basın toplantısında Yedaş’ın bölgedeki faaliyetleri ve gelecek beş yıl içinde yapacakları yatırımlar konusunda bilgilendirmede bulunan YEDAŞ Sistem İşletme ve Operasyonları Direktörü Barış Demir, Samsun’un büyüyen yapısı ve artan enerji ihtiyacı doğrultusunda planlanan yatırımlar, kentin enerji altyapısında kapsamlı bir dönüşümü hedeflediğini belirtti.

Yatırım planı kapsamında; yeni dağıtım hatlarının tesisi, mevcut şebekenin yenilenmesi, trafo kapasite artışları, yer altı kablo uygulamaları ve bakım faaliyetleri gibi birçok çalışmanın hayata geçirileceğini anlatan Demir, bu yatırımlar sayesinde hem arıza sayılarının azaltılması hem de kesinti sürelerinin daha da aşağı çekilmesinin amaçlandığını söyledi.

Samsun’da 1,3 milyonu aşkın kullanıcıya, binden fazla personeliyle hizmet veren YEDAŞ’ın, şehirde 30 bin kilometreden uzun bir şebeke ağını yönettiğini söyleyen Demir, yapılan yatırımlarla kesinti sürelerinde önemli iyileştirmeler sağladığını belirtti. Samsun’un büyüyen yapısına güçlü bir enerji altyapısıyla karşılık verdiklerini söyleyen Demir, “Enerji altyapısı, şehirlerin gelişiminde en kritik unsurların başında geliyor. Samsun’un artan enerji ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini daha ileri taşımak amacıyla kapsamlı bir yatırım planı hazırladık. 2026–2030 döneminde hayata geçireceğimiz 25 milyar TL’lik yatırım ile sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Daha verimli ve sürdürülebilir aydınlatma

Yatırımların yalnızca kapasite artışıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Demir, “Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte şebekemizi daha dayanıklı, daha esnek ve daha akıllı bir yapıya kavuşturuyoruz. Dijital teknolojileri daha etkin kullanarak arızalara daha hızlı müdahale edebilen, hatta birçok durumda sorunu müşterilerimiz fark etmeden tespit edebilen bir sistem altyapısı oluşturuyoruz.” diye konuştu.

Samsun’da enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında LED aydınlatma dönüşümünü de hızlandırdığı bilgisini veren Barış Demir, bu kapsamda ana yollar ve caddelerde dönüşüm sürecini başlatıldığını söyleyerek “ LED dönüşümü, sadece bir aydınlatma değişimi değil; aynı zamanda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüşüm. Ana arterlerde başlattığımız bu süreçle birlikte hem enerji tüketimini azaltmayı hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli bir aydınlatma hizmeti sunmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar şehir genelinde önemli bir dönüşümü tamamlamayı planlıyoruz” dedi.