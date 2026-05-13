YEK de uluslararası teşvik alsın

MEHMET KAYA / ANKARA

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, sektör olarak yatırıma hazır olduklarını vurgularken, finans odaklı son açıklanan teşviklerin yenilenebilir enerji için de uygulanmasını, özellikle körfez ülkelerinin hedeflenmesini istedi. Erden ayrıca, enerji yatırımlarını kolaylaştırmaya yönelik yasal düzenlemeyi tamamlayıcı ikincil mevzuatı beklediklerini vurguladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da depolamalı enerji için ön lisans ve lisans alan firmalara uyarısını devam ettirirken, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yerli sanayi üreticilerinden daha fazla ürün almaya çağırdı.

Teşvikler ve ikincil mevzuat…

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, yenilenebilir enerjide 2035 hedeflerinin yıllık ortalama 6 milyar dolarlık yatırım gerektirdiğini belirterek, yerli finans kaynakları yanında, uluslararası finansın da aktif kullanılmasını istedi. İFM merkezli olarak verilen teşviklerin, Körfez ülkeleri hedefli olarak yenilenebilir enerjiye de uygulanmasını isteyen Erden, “Son haftalarda yabancı yatırımcıları ülkemize çekmek için gündeme gelen çeşitli vergi muafiyetleri ve ihracat amaçlı sanayi yatırımlarına yönelik özel destekler tam zamanında atılmış adımlar olarak çok değerlidir. Rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir yatırımlarına ilgi duyan, özellikle Körfez menşeli yatırım fonlarını ülkemize çekmek için, benzer kolaylıkların yenilenebilir enerji yatırımlarına da uygulanmasını öneriyor ve talep ediyoruz” diye konuştu. Erden, yatırımların hızlandırılmasına yönelik yasal değişikliklerden memnun olduklarını ancak ikincil mevzuatın çıkarılarak uygulamaya girmesini beklediklerini kaydetti.

Bağımsızlık ve güvenlik önemli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da konuşmasında enerjide bağımsızlık ve güvenliğin önemini vurgularken, üretim, iletim, dağıtım, depolama gibi kritik unsurlara siber güvenliğin de eklendiğini hatırlattı. Yılmaz, sektördeki yatırımlara yönelik uyarısını tekrarlarken, “Son 5 yıl içerisinde rüzgâr santrallerinin kapasite artışı talepleri kapsamında yaklaşık 4 bin 200 MW kapasite tahsis edilmiş, bunun 1.800 MW’ı devreye alınmıştır. Önümüzdeki dönemde bu kapasitelerin hızla işletmeye geçmesini bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz. EPDK olarak depolamalı yatırımlarda da süreçleri objektif kriterlerle yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2.300 MW kurulu güce sahip 54 projeye üretim lisansı verdik. Bu projelerin 346 MW’lık kısmı işletmeye alınmıştır. Ayrıca 10 bin MW kurulu güçteki süre uzatım taleplerini sonuçlandırdık. Bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermeyen başvurular reddedilmiştir. Buradan tekrar ifade etmek isterim: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, lisansı bir bekleme aracı olarak gören hiçbir yaklaşıma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu kaynakların israf edilmesine, yatırım süreçlerinin geciktirilmesine ve zamanın boşa harcanmasına asla izin vermeyiz” dedi.

Bakan Bayraktar, Offshore bölgeleri açıkladı: Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜREK konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin offshore (kıyıya yakın denizde) rüzgar enerjisi santralinin kurulması için seçilen yerleri açıkladı. Bayraktar, 2035’e kadar Türkiye’nin offshore rüzgar enerji kurulu güç hedefinin de 5 gigavat olarak belirlendiğini duyurdu, iletim altyapısına 2035 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırımın planlandığını kaydetti.

Bakan Bayraktar konuşmasında, Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore rüzgar santrali için yer belirlendiğini açıklarken "Önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü yani offshore rüzgâr enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. YEKA yarışması açılacak olması, burada üretilecek elektriğe belirli bir süre alım garantisi verileceği anlamına geliyor.

Bayraktar, iletim ve şebekeye yapılacak yatırımlara yönelik bazı unsurları açıkladı. Bu kapsamda, yüksek verimli iletim imkanı veren doğru akım teknolojisi HVDC (High-voltage direct current) iletim şebekesine ilişkin 14 bin 700 km uzunluğundaki yatırımın 40 GW kapasiteli olacağını, 15 bin KM yeni alternatif akım iletim hattı yanında 40 yeni konvertör merkezi planlandığını vurguladı. Bayraktar, “Önümüzdeki dönemde her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. 2026 yılı adeta rüzgarın yılı olacak. Zira YEKA yarışmalarının 1500 megavatlık kısmı rüzgâr olacak” dedi.