Yemen 4 yıl sonra yeniden petrol ihracatına başladı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi, Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 2022'den bu yana duran petrol ihracatının yeniden başladığını açıkladı.

Yemen devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmasında Uleymi, hükümetin bugünden itibaren petrol ihracatını yeniden başlatmak için tüm imkânları seferber edeceğini söyledi.

Petrol ihracatından elde edilecek gelirlerin vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve devletin temel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kullanılacağını belirten Uleymi, öncelikler arasında maaş ödemeleri, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ekonomik istikrarın desteklenmesinin bulunduğunu ifade etti.

Uleymi, Yemen'de yaşanan mevcut durumun, silahı devlete, mezhepçiliği vatandaşlığa ve İran yönetiminin çıkarlarını Yemen halkının çıkarlarının önüne koyan Husilerin darbesinin doğrudan sonucu olduğunu savundu.

Yemen'in devletini, vatandaşların da onurunu yeniden kazanmasının zamanı geldiğini belirten Uleymi, ülkede uzun süredir devam eden krizin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Bloomberg'ün haberine göre Uleymi, Yemen halkına, kabilelere, ulusal güçlere, gençlere ve kadınlara, devlet kurumlarının yeniden kontrol altına alınması ve Husilerin darbesine son verilmesi amacıyla silahlı kuvvetler ile güvenlik birimlerinin etrafında birleşme çağrısında bulundu.

Mevcut dönemin birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, devlete duyulan güveni yeniden tesis etmeyi gerektirdiğini belirten Uleymi, "Silahlı grupların gölgesinde Yemen'in geleceği, darbeyle güvenlik ve sürekli savaşa dayalı bir projeyle barış olmaz" ifadelerini kullandı.

Husilerden ise Uleymi'nin açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Yemen'de petrol ihracatı, Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetin kontrolündeki petrol ihraç limanlarına düzenlediği saldırılar sonrasında 2022'nin sonlarında durmuştu.