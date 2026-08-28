Yeni tesisini açmaya hazırlanan Astor Enerji'nin yatırım rotasında İspanya ve ABD var

BARIŞ SEDEF

Türkiye’nin önde gelen transformatör ve anahtarlama ürünleri sanayicisi Astor Enerji, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını ve yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirket, 2026’nın ilk yarısında net karını yüzde 88 artırarak 4,6 milyar TL’ye yükseltti. 1,93 milyar dolarlık bekleyen sipariş portföyü bulunan firmanın, yılsonu ciro hedefi 1,1 milyar dolar olarak korunuyor. Astor Enerji, yeni fabrika yatırımlarının tamamlanmasıyla önümüzdeki üç yıllık dönemde yaklaşık 3 milyar dolarlık ciroya ulaşma potansiyeli öngörüyor.

2035’e kadar sipariş yoğunluğunun devam edeceği öngörülüyor

Şirket, yılın ilk altı ayında net dönem karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artırarak 4 milyar 646 milyon TL’ye yükseltirken, hasılatını yüzde 7,5, esas faaliyet karını ise yüzde 26 artırdı. Astor Enerji, yılın ikinci yarısında özellikle ABD siparişlerinin üretim ve teslimatlarının ciroya yansımasıyla büyümenin hız kazanmasını bekliyor. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Özellikle ABD’li firmalar Çin’in ürünlerini kullanmak istemiyor. Yanı sıra ABD’de Çin’e karşı güç sistemleri ve transformatör alanında yeni bir yaptırım hazırlığı var bu bizim için iyi haber. Çin’e yaptırım uygulanan pazarlarda yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. Türkiye’deki tesis yatırımının yılsonunda tam kapasiteyle devreye gireceğini öngördüklerini kaydeden Geçgel, “Türkiye’den sonra İspanya ve ABD yatırımlarımız olacak. Özellikle ABD’de ilk etapta bir montaj hattı kurmayı planlıyoruz. Buradaki yatırımımızın bedeli 150-200 milyon dolar olacak. 2035’e kadar buradaki sipariş yoğunluğunun devam edeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni yatırımların tamamlanmasına bağlı olarak personel istihdamını da artıracaklarını kaydeden Geçgel, “Hâlihazırda 3 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Yeni yatırımlarla bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz ancak Avrupa ile işçilik maliyetlerinde başa baş noktasına gelmiş durumdayız” diye konuştu.

İhracatın toplam satıştaki payının %52’ye çıkarılması hedefleniyor

Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisinin devam ettiğini belirterek, “Yılsonu hedefimiz 1,1 milyar dolar ciroya ulaşmak. İhracatın toplam satışlarımız içerisindeki payını da yılsonunda yüzde 52 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Güç ve dağıtım trafoları ile anahtarlama ürünlerindeki büyümemizi sürdürürken, uluslararası pazarlardaki konumumuzu da güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni tesis yatırımlarının toplam maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu kaydeden Ünsal, “ABD’den gelen iş talepleri bizi yeni yatırımlar konusunda heveslendiriyor” dedi. ABD’den gelen talebin ana etmenlerinden birisinin de bu ülkedeki data center yatırımlarındaki artış olduğunu kaydeden Ünsal, bu pazarda derinleşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Büyüme ivmesi korunuyor

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, ilk yarı sonuçlarının şirketin büyüme ivmesini koruduğunu belirterek, yılın ikinci yarısında özellikle ABD siparişlerinin etkisiyle daha güçlü bir performans beklediklerini söyledi. Astor, ilk 6 ayda yüzde 7’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Geçen sene ilk 6 ayı 384 milyon dolar ciro ile kapatan şirket, bu sene aynı dönemde yaklaşık 413 milyon dolarlık bir ciro rakamına ulaştı. Doğan Türkiye güç sistemleri, transformatör ve anahtarlama ürünlerinde Türkiye’deki pazar paylarının %35’lerden yüzde 50’lere yaklaştığını kaydederek, “Yeni yatırımlarla pazar payımızın daha fazla artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendi enerjisini de üretecek

Sene sonunda bitmesi planlanan tesislerinde kendi enerjilerini de üreteceklerini ifade eden Doğan, böylece enerji maliyetlerinde de tasarruf sağlayarak yeni yatırımlar hususunda kendilerine ek sermaye oluşturabileceklerini kaydetti. Olcay, ABD’nin yanı sıra Orta Doğu, Avrupa bölgesi ve Ukrayna’nın öne çıkan pazarlar arasında yer aldığını söyledi.

Astor Enerji, artan sipariş hacmine paralel olarak üretim kapasitesini ve teknoloji odaklı üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin 2026 yılının ilk yarısında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 3,7 milyar TL olurken, yapılmakta olan yatırımların tutarı 6,49 milyar TL seviyesine ulaştı. Üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarda birinci ve ikinci faz tamamlanırken, üçüncü ve dördüncü faz yatırımlarına da başlandı. Bu yatırımların da yıl sonu itibarıyla tamamlanarak, 2027 yılı başında üretime geçilmesi planlanıyor.

Astor Enerji’nin toplam özkaynakları, 31 Aralık 2025’teki 39,2 milyar TL seviyesinden 4,6 milyar TL artışla 30 Haziran 2026 itibarıyla 43,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin finansal borçları 5,9 milyar TL, nakit ve finansal yatırımlarının toplamı ise 17,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece şirketin net nakit pozisyonu 11,5 milyar TL oldu. Yüksek ihracat ağırlıklı sipariş portföyü, ABD pazarındaki büyüme ve devam eden kapasite yatırımlarının şirketin orta vadeli büyümesini desteklemesi bekleniyor.