Yenilenebilir enerji büyüyor, şebeke zorlanıyor

FERZAN ÇAKIR

Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, Türkiye’nin karbon yoğun enerji yapısından uzaklaşma sürecinin de bir parçası olarak görülüyor. Ancak bu dönüşüm, yalnızca üretim tarafında değil, sistemin tamamında bir uyum gerektiriyor. Uzmanlara göre depolama ve şebeke yatırımları olmadan, yenilenebilir kapasite artışı tek başına sürdürülebilir bir enerji sistemi kurmaya yetmiyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ELES Expo Elektrik, Aydınlatma, Enerji ve Akıllı Teknolojiler Fuarı kapsamında düzenlenen panelde, sektör temsilcileri artan elektrik talebi karşısında depolamanın rolü, yenilenebilir enerjinin sisteme entegrasyonu ve şebeke altyapısının bu değişime uyumunu değerlendirdi. Panelde konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Durusu, enerji dönüşümünün ilk fazının tamamlandığını belirterek, “Yenilenebilir kurulu güç hızla arttı. Ancak sistem bu üretimi yönetmekte zorlanıyor. Artık mesele üretim değil, üretimi sisteme entegre edebilmek” dedi.

Elektrikte gün içi fiyat farkı büyüyor

Güneş enerjisinin devreye girdiği öğle saatlerinde üretim artarken, piyasada arz fazlası oluşuyor ve fiyatlar düşüyor. Akşam saatlerinde ise güneş devreden çıkarken talep yükseliyor ve fiyatlar yeniden artıyor. VEDAŞ Talep Tahmin ve Piyasa İşlemleri Grup Müdürü Mehmet Alemdağ, bu tablonun daha belirgin hale geleceğinin altını çiziyor. Türkiye’de kurulu gücün 125 bin MW seviyesine ulaştığını belirten Alemdağ, bu kapasitenin yaklaşık yüzde 62’sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu, ancak üretimde bu payın yüzde 48’de kaldığını söyledi. Bu farkın nedeni ise üretimin sürekli olmaması: Güneş sadece gündüz, rüzgâr ise estiği kadar üretim yapıyor.

Kurulu güç ve üretim kapasitesi aynı değil

Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, bu noktada en kritik yanılgıya dikkat çekiyor: “125 bin MW kurulu güç demek, 125 bin MW üretim demek değil.” Arıkan’a göre güneş santralleri ortalama yüzde 20-25, rüzgâr santralleri yüzde 30-35 kapasiteyle çalışıyor. Buna karşılık doğalgaz santralleri çok daha yüksek oranlarda üretim sağlayabiliyor. Bu nedenle Türkiye’de sorun artık kapasite eksikliği değil, bu kapasitenin verimli kullanılabilmesi. Arıkan, çözüm olarak hibrit santraller ve pompa depolamalı hidroelektrik sistemlere işaret ediyor.

Yeni dönemin kilit unsuru depolama

Bu noktada devreye giren en kritik teknoloji ise depolama. BS Dağıtık Enerji Sistemleri Genel Müdürü Bilal Şimşek, depolamanın yalnızca teknik bir çözüm olmadığını, aynı zamanda yeni bir ekonomik model yarattığını belirterek, “Artık elektriği üretmek kadar ne zaman satacağınız da önemli. Düşük fiyatlı saatlerde depolayıp yüksek fiyatlı saatlerde satmak mümkün” diyor. Şimşek’e göre, depolamalı projelerde yatırımın geri dönüş süresi 7-8 yıl seviyesine kadar inebiliyor. Depolama, elektrik piyasasında yeni bir mantığı da beraberinde getiriyor: Zamanlama eşittir kazanç.

Depolama şebekenin sigortası

Chint Power Systems Türkiye Enerji Depolama İş Geliştirme Direktörü Alparslan Türkmen ise depolamanın yalnızca ticari değil, sistemsel bir zorunluluk olduğunu vurguluyor: “Yenilenebilir üretim dalgalı. Şebeke operatörü bu dalgalanmayı sevmez. Depolama bu dengesizliği dengeleyen temel araç haline geliyor.” Türkmen’e göre batarya sistemleri milisaniyeler içinde devreye girerek şebekeyi stabilize edebiliyor ve sanayi tesislerinde kesintisiz üretimi mümkün kılıyor.

Şebeke tek başına yetmeyecek

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla artması, mevcut şebeke yapısının bu üretimi tek başına yönetmesini zorlaştırıyor. Sektör temsilcilerine göre çözüm yalnızca yeni hat yatırımlarında değil, depolama, dijitalleşme ve sistem esnekliğinin birlikte geliştirilmesinde yatıyor. Bu kapsamda enerji depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması, şebekenin daha esnek ve veri odaklı bir yapıya dönüştürülmesi gibi çözümlerin devreye alınması öne çıkıyor. Uzmanlar, bu başlıkların eş zamanlı ilerlemeden artan üretimin sisteme sağlıklı şekilde entegre edilmesinin mümkün olmayacağına dikkat çekiyor.

Üreten tüketici modeli

Elektrifikasyon dönüşümü ilk olarak sanayide kendini gösteriyor. Fabrikalar artık sadece elektrik tüketen değil, aynı zamanda kendi enerjisini yöneten yapılar haline geliyor. Gündüz ucuza depolanan elektrik akşam kullanılıyor ve kesintilere karşı sistem kendini koruyor. Ancak asıl kırılma bu noktadan sonra gündeme gelecek. Sektörde giderek daha fazla konuşulan yeni model, üreten tüketici. Bu modele göre birey veya işletme kendi elektriğini üreterek, fazlasını sisteme verecek. Gelecekte de doğrudan başka tüketiciye satabilecek. Bu yapı henüz Türkiye’de tam uygulanmasa da mevzuatın bu yöne doğru evrildiği ifade ediliyor.

Türkiye’de yaklaşık 40 bin lisanssız üretim tesisi bulunuyor ve bu alandaki kurulu güç 24 bin MW’a yaklaşmış durumda. Ancak sektör temsilcilerine göre burada da oyun değişti. Artık kazanç için sadece üretmek değil, üretileni doğru zamanda kullanmak önemli.

Nihai tüketici için uygun fiyat

Yenilenebilir üretimin artmasıyla birlikte özellikle gündüz saatlerinde fiyatlar aşağı yönlü baskılanıyor. Mehmet Alemdağ’a göre bu trend devam ederse tüketici açısından daha uygun fiyatlı bir dönem mümkün. Depolamanın yaygınlaşmasıyla birlikte fiyat dalgalanmaları azalacak, sistem daha dengeli olacak ve maliyetler daha öngörülebilir hale gelecek.

Şebeke neden zorlanıyor