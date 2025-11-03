Yenilenebilir enerji, OSB’lerin elektrik üretimindeki payını yükseltiyor

Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Enerji Verimliliği Derneği ve OSBÜK'ün ortaklaşa düzenlediği "19. Verimli Buluşmalar: Sanayide Enerji Verimliliği - Potansiyel Fırsatlar Toplantısı"ndaki konuşmasında, Türkiye'deki OSB sayısının 416'ya ulaştığını kaydetti.

"2 milyon 700 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz"

OSB'si olmayan şehir kalmadığını ve 68 bin fabrikayla Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'inin buralarda gerçekleştirildiğini ifade eden Kütükcü, "2 milyon 700 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin üretim gücünün ve planlı sanayi vizyonunun en somut göstergeleri. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında muazzam bir sanayi altyapısı oluşturmak nasip oldu. Bu altyapının sürdürülebilirliği için enerji verimliliği konusunda işletmelerinizi daha verimli noktaya taşımak zorundayız." diye konuştu.

Kütükcü, OSB'lerde üretim yapan sanayicilerin enerji maliyetlerinin, toplam üretim giderlerinin yüzde 25 ila 40'ına ulaştığını ifade etti.

Enerjinin, sanayinin en büyük maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kütükcü, şöyle devam etti:

"Bu oranı ne kadar aşağıya çekebilirsek milli ekonomimizi de o kadar güçlendirmiş oluruz. Daha az enerjiyle aynı ya da daha fazla üretimi gerçekleştirmek zorundayız. Son 20 yılda Türk sanayisinde büyük dönüşüm yaşandı. OSB'lerimizdeki toplam 4 bin 800 megavat kapasiteli enerji üretim santrallerinin yüzde 60'ı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. Her birim enerji tasarrufu ülkemizin refah gücüne sanayimizin kazancına ve geleceğimize yapılan bir yatırımdır."

Kütükcü, Enerji Verimliliği Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile hayata geçirilen işletmelerin ısıtma ve soğutma kapasitelerine odaklanan teknik destek projesiyle ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlık öncülüğünde Avrupa Birliği finanslı söz konusu proje kapsamında, Türkiye'nin 6 iklim bölgesinde ısıtma ve soğutmaya dair enerji etütlerinin yapılacağını belirten Kütükcü, "Raporlandırılacak etütlerden elde edilen verilerle, Türkiye'nin ısıtma ve soğutmada enerji verimliliği potansiyeli ortaya çıkarılacak. Sanayi bölgelerimizi ve konutları kapsayan bu proje kapsamında, ASO 2 ve 3 OSB'mizdeki üç fabrikamızda yapılan çalışmalar tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Enerji verimliliği, stratejik bir faktör haline geldi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Bilal Düzgün de sanayide enerji verimliliğinin artık sadece çevresel sorumluluk değil, doğrudan rekabeti belirleyen stratejik bir faktör haline geldiğini söyledi.

Bir işi yönetmenin yolunun onu ölçmekten geçtiğini ifade eden Düzgün, "Enerji verimliliği, sanayici için rekabetin anahtarı. Ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Karbon yoğunluğunu düşürmek, enerji verimliliğini artırmak istiyorsak önce teşhis koymamız gerekiyor." dedi.

Düzgün, bakanlığın enerji verimliliğine yönelik teşvik sisteminin yeniden yapılandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji faturalarında 1 milyon liraya kadar destek sağladığımız gönüllü anlaşmalarımız vardı ancak son yıllarda yeterince ilgi görmemişti. Bu sistemi baştan tasarladık ve yakın zamanda gerekli onayları aldıktan sonra yeniden devreye alacağız. Yeni dönemde yalnızca enerji yoğunluğu değil, ürün başına tüketimin de teşvik kapsamına alınacak. Sanayicimiz ister enerji yoğunluğunu, ister ürün başına enerji tüketimini azaltsın. Yoğurt, süt, çimento ya da demir-çelik fark etmez. Hedefini kendi belirlesin, biz teşvik verelim. Teşvik programının bütçesi yaklaşık 17-18 milyon lira olacak. Döngüsel ekonomi ve enerji verimli ürünlerin yaygınlaştırılmasına öncelik verilecek."

Türkiye'nin her yıl yaklaşık 60-70 milyar dolar enerji ithalatı yaptığını anımsatan Düzgün, "Bu kaderimiz değil. Bu 70 milyar doları tutarı ülkemizde tutabilir, onlarca AR-GE merkezi veya şehir hastanesi inşa edebiliriz. Bakanlığın desteklediği projelerde geri ödeme süreleri kısa. Fan projelerinde geri ödeme süresi 2-3 yıl, pompalar için 2 yıl, kompresörlerde 4-5 yıl, motor projelerinde ise 4 yıl. Bu rakamlar sanayicilerimizin yatırım kararlarını hızlandırmalı." ifadelerini kullandı.