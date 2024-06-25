Yenilenebilir enerjide dikkat çeken Afrika raporu

Dünya genelinde enerji potansiyelinde yenilenebilir enerjide dikkat çeken bir artış yaşandı. Forbes dergisinde yer alan Afrika raporunda ise; petrol rezervlerinin yakında tarihe karışacağını yerine ise yenilenebilir enerji olan hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarının alacağı belirtildi.

Dikkat çeken Afrika raporu

Raporda dikkat çeken detay ise Afrika'nın enerji konusunda her türlü zenginliğe sahip olması oldu. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan raporda; Afrika'nın sahip olduğu fosil yakıtlarının yanı sıra yenilenebilir enerji de de dünya da söz sahibi olduğu belirtildi.

Güneş enerji panellerinin sayısı Afrika'da her geçen gün artıyor

Afrika'nın dünya genelinde yenilenebilir enerji de söz sahibi olmasının en etken detayı ise güneş oldu. Güneş enerjisi depolayan panellerin Afrika'da sayılarının geçen yıllara göre arttı ve bu enerji de en çok İngiltere, Fransa gibi ülkeler faydalanıyor.

Akü depolaması gibi enerji depolayan geliştirici panellerle yenilenebilir enerjiyi taşıyan Avrupa'nın petrol ve doğal gaz sömürüsünden sonra yenilenebilir enerji de sömürdüğü raporla gözler önüne serildi.

Avrupa Devletleri Afrika'nın yenilenebilir enerjilerinden de faydalanma yollarını arttırdı. En çok ise güneş enerjisi toplatıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nda yer alan verilerde; Afrika'da güneş (10 terawatt), hidroelektrik (35 gigawatt), rüzgar (110 gigawatt) ve jeotermal enerji kaynaklarının (15 gigawatt) toplam üretim yapıldığı belirtildi. Elektrik amaçlı üretimde ise dikkat çeken madenler oldu.

Afrika'daki maden yataklarının enerjiye katkısı

Güneş enerjisinden elde edilen elektrik sayesinde ise Afrika'da da yaşam alanları iyileştirildi. Ancak Afrika ülkeleri bu enerjilerin yüzde 20'sinden yararlanıyor. Bu endişe verici oran da Afrikalıların yaşam şartları da göz önünde bulunduruldu.

Yaşam refah seviyesi düşen Afrika'da enerjinin ülkelerde az kullanımından ise hükümetlerin politikaları sorumlu tutuldu. Politikalarda dışa satım ve dışa kiralamak yerine kıtanın ihtiyacı giderilebilir.

Afrika'da yenilenebilir enerji seviyesini artıran teknoloji ise yine Afrika'daki maddelerle yapıldı. Uluslararası Enerji Ajansı, Afrika'da üretilen güneş ve rüzgar enerjisinin tüm dünyanın ihtiyacını giderebilecek güçte olduğunun altını çizdi.

Afrika'nın aynı zamanda yeşil hidrojen (GH2) üretiminde kullanılan, kobalttan manganeze, paladyuma ve daha fazlasına kadar önemli miktarda ham mineral yataklarına sahip olması da yenilenebilir enerjinin değerini artırdı.