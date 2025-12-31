Yerli akıllı elektrik sayacı ücretsiz değiştirilecek

MEHMET KAYA / ANKARA

ELDER Genel Sekreteri, bir Ar-Ge projesiyle başlayan yerli akıllı sayaçların da ticarileşmesi aşamasına gelindiğini, 2026’da bu sayaçların takılmaya başlanacağını ve elektrik abonelerinden herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı.

Erdoğan, yeni tarife döneminde, finansmana bağlı olarak karlılığın ayarlanması anlamına gelen ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesabıyla bir tarife belirleme modeli oluştuğunu belirterek, bunun şirketleri daha fazla yatırıma sevk edeceğini, bu tarife döneminde 12.5 milyar dolar dolayında gerçekleşen yatırımın, 20 milyar dolarlara doğru tırmanabileceğini kaydetti.

4 milyon sayaç değiştirilecek

Erdoğan, “EPDK usul ve esasları belirledi. İlk etapta yıllık tüketimi 10 MWh’yi aşan yerlerde sayaç dönüşümü başlayacak. 2026 içinde toplamda 4 milyon sayacı Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile uyumlu sayaçlarla değiştirilmesi gibi bir tablo var. Bu, sayaç üreticilerimizin kapasitelerini de etkileyecektir. MASS sadece bir sayaç değil, bir sistem. Tüketicilerin yararlanabileceği uygulamaların geliştirilmesi süreci de devam ediyor” dedi.

Erdoğan, MASS kapsamındaki akıllı sayaç dönüşümlerinin kademeli olacağının altını çizerek, tüketicilerden doğrudan bir ücret alınmayacağını, tarifeye yansıyabilecek raporlamaların 2027’de gerçekleşeceğini hatırlattı.