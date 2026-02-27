Zafer İğdeli: “Halka arzla rüzgâr yatırımlarımızı yeni bir faza taşıyacağız”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yenilenebilir enerji alanında rüzgâr ve güneş odaklı üretim gerçekleştiren Bewen Enerji, büyüme yolculuğunda önemli bir eşiğe geldi. Şirketin Genel Müdürü Zafer İğdeli, payların halka arzına ilişkin başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’na yapıldığını belirterek, izahnamenin onay sürecinin beklendiğini açıkladı. Halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan İğdeli, “Halka arzla birlikte finansal yapımızı daha da güçlendirmeyi, planladığımız kapasite artışlarını ve yeni nesil enerji yatırımlarını daha hızlı hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“208,9 MWm kurulu güce ulaştık”

Beyçelik Holding ve Elawan Energy ortaklığında faaliyet gösterdiklerini hatırlatan İğdeli, şirketin mevcut portföyüne ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Kayseri Yahyalı, Muğla Turguttepe ve İzmir-Aydın bölgesindeki Adares olmak üzere üç rüzgâr enerjisi santralimiz bulunuyor. Ayrıca Kayseri Yahyalı RES’imize entegre şekilde çalışan bir güneş enerjisi santralimiz var. Tüm projelerimizi lisans, ÇED, imar ve mülkiyet süreçlerini tamamlayarak devreye aldık. Bugün itibarıyla toplam mekanik kurulu gücümüz 208,9 MWm seviyesine ulaşmış durumda.” İğdeli, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin Ocak 2026 verilerine göre Bewen Enerji’nin işletmedeki RES’ler bazında yatırımcı sıralamasında 33. sırada yer aldığını da kaydetti.

“Üç santralimizde 53,35 MWe artış planlıyoruz”

Büyüme stratejisinin merkezinde mevcut sahalarda kapasite artışının yer aldığını belirten İğdeli, şu değerlendirmede bulundu: “Kayseri Yahyalı RES, Muğla Turguttepe RES ve İzmir-Aydın Adares RES’te yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında toplam 53,35 MWe ilave kurulu güç hedefliyoruz. İlgili izin süreçlerimizi tamamladıktan sonra bu yatırımları devreye almayı planlıyoruz. Böylece hem üretim kapasitemizi artıracak hem de ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine daha güçlü katkı sunacağız.” Yenilenebilir enerji üretiminde arz ve talep dengesinin önemine dikkat çeken İğdeli, batarya depolama sistemlerinin önümüzdeki dönemin kritik başlıklarından biri olduğunu söyledi. İğdeli, “Hibrit santral modelimizle sistem entegrasyonunda önemli bir deneyim kazandık. Bundan sonraki süreçte, ihtiyaç duyulması halinde mevcut projelerimize batarya depolama sistemlerini entegre etmeye yönelik stratejik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Depolama yatırımları, hem şebeke esnekliği hem de ticari optimizasyon açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“Uzun vadeli hedefler yatırım iştahını destekliyor”

Türkiye’nin 2035 yenilenebilir enerji hedeflerinin sektör açısından yol gösterici olduğunu ifade eden İğdeli, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerin yatırım süreçlerini kolaylaştırdığını belirtti. İğdeli, “Kamu otoritesinin ortaya koyduğu uzun vadeli hedefler ve süreçleri hızlandıran düzenlemeler, rüzgâr enerjisi yatırımları açısından olumlu bir iklim oluşturuyor. Biz de Bewen Enerji olarak hem mevcut sahalarda büyümeyi hem de yeni projelerde yer almayı hedefliyoruz. Halka arz süreciyle birlikte bu büyüme ivmesini daha da artırmayı amaçlıyoruz” dedi.