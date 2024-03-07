Zorlu Enerji, çevre dostu performansıyla CDP'de 'lider' seviyesine yükseldi

Türkiye’de elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla şirketlerin çevre verilerini raporlayarak şeffaf şekilde paylaşımını hedefleyen CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği 2023 değerlendirmesinde “A-” notu alarak Leadership (Liderlik) seviyesine yükseldi.

2010 yılından itibaren raporlama yapıyor

CDP Türkiye’nin kurulduğu 2010 yılından bu yana düzenli olarak iklim değişikliği ile ilgili verilerini ölçüp raporlayan Zorlu Enerji, 2011 yılında CDP kapsamında Karbon Saydamlık Ödülü'nü alan ilk şirketlerden biri oldu. CDP’ye raporlama yaptığı her yıl grup şirketleri ile puanlamalarda üst sıralara yerleşen Zorlu Enerji, CDP Su Değişikliği Programında “B” notu ile skorunu korurken, Management (Yönetim) seviyesinde değerlendirildi. Enerji sektöründe CDP’ye raporlama yapan ilk şirket olan Zorlu Enerji, Türkiye’den yalnızca dört şirketin raporlama yaptığı CDP Ormanlar raporunda C skoru ile Awareness (Farkındalık) listesinde yerini aldı. Zorlu Enerji’nin grup şirketleri (GAZDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ise raporlama yaptığı CDP İklim Değişikliği Programı’nda B skoru alarak Management (Yönetim) seviyesinde değerlendirildi.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak şunları söyledi:

“İşimizi yaparken çevreye ve doğal kaynaklara karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getiriyor ve iş stratejilerimizi belirlerken iklim ve su krizinin etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. Yenilenebilir enerji üretimi konusunda rüzgâr, güneş, jeotermal ve hidroelektrik santralleri gibi farklı alanlara yatırım yapıyor, sahip olduğumuz portföyü sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal yönetim sistemi politikalarına uygun yatırımlarla güçlendiriyoruz. Akıllı Hayat 2030 çerçevesinde ve sürdürülebilirlik misyonumuza uygun olarak, çevre ile uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretimi ve dağıtımı sağlıyor, paydaşlarımızı merkeze alarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda yarattığımız değeri güçlendiriyoruz. Bütün bu faaliyetlerimiz sonucunda 2010 yılından bu yana düzenli olarak raporlama yaptığımız CDP tarafından çevre konusundaki performansımızla liderliğe yükselmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Sıfır emisyonda hedef 2030...

Enerji üretiminden satışına, elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliğinden güneş paneli üretim ve satışına kadar her alanda enerji çözümleri üreten Zorlu Enerji bu kapsamda doğa yönetimi alanındaki hedeflerine ulaşmak için “Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Yönetim Sistemi”yle, şirketin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini belirliyor.

Sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmayı en önemli önceliği olarak belirleyen Zorlu Enerji, 2030’a kadar toplam üretim içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarmayı, operasyon ve enerji üretiminde net sıfır emisyona sahip bir kurum olmayı hedefliyor. 2040 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmış bir kurum olmayı planlayan şirket, ayrıca biyoçeşitlilik alanında en az 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor.