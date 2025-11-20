Zorlu Enerji'den stratejik hamle: Gökçedağ RES Rönesans Enerji’ye satıldı

Zorlu Enerji, bağlı ortaklığı Gökçedağ Rüzgar Enerji Üretim'de paylarının tamamının Rönesans Yenilenebilir Enerji Yatırım'a devrine karar verdi.

Zorlu Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimizin de dahil olduğu Zorlu Grubu'nun uzun vadeli stratejik planları doğrultusunda , Şirketimizin sermayesine yüzde 100 iştirak ettiği bağlı ortaklığımız Gökçedağ Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.'nin sermayesini temsil eden her biri 0,01 TL nominal değerde 31.583.503.586 adet payın tamamının, tüm hak ve borçlarıyla birlikte, yasal izinlerin alınması akabinde kapanış tarihinde, Hisse Alım Anlaşması'nda düzenlenen esaslara göre hisse satış bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, Rönesans Yenilenebilir Enerji Yatırım Anonim Şirketi'ne satış ve devrine karar verilmiş olup, taraflar arasında Hisse Alım Anlaşması 20.11.2025 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirket'imizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi adına hisse satışı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 2025/33 karar no'lu yönetim kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Dengeli ve organik bir büyüme dönemine geçiş yapan şirketimiz; yenilenebilir enerji alanındaki yeni yatırımlar için kaynak yaratmak amacıyla portföy optimizasyon çalışmalarını sürdürecektir. Türkiye'nin en köklü ve güçlü gruplarından biri olarak bilançomuzu daha da güçlendirerek finansman maliyetlerimizi azaltacak ve odağımızda yer alan alanlara yatırım yapmaya devam