OMÜD Başkanı Arslan: Enflasyon düştükçe oluklu mukavva ambalaj sektörü de büyüyecek

Tedarik zincirinde kritik öneme sahip olan oluklu mukavva ambalaj sektörü 2023 yılını yüzde 2,6, 2024 yılını da yüzde 2’lik küçülme ile tamamladı. Sektöre dair gelişmeleri paylaşan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan oluklu mukavva ambalaj sektörünün pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan tüketim artışına paralel olarak büyük bir ivme yakaladığını söyledi. Bununla beraber şu anda dünyanın içinde bulunduğu çoklu krizler döneminin, herkesi daha dikkatli, tedbirli ve stratejik davranmaya zorladığını belirtti. “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın uluslararası ticarete yansıyan etkileri, İsrail-Filistin Savaşı ve getirdiği jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon ve iş yaşamının yeni dinamikleri ekonomiye yansıyor. 2024 Dünyanın birçok ülkesinde seçim yılıydı ve Dünya vatandaşlarının yarısından fazlası oy kullandı. Seçim ekonomisi de dengeleri ve rutin gidişatı etkiliyor. Tüm bunlar enflasyonun düşmesini zorlaştırıyor veya bu süreyi uzatıyor. Yüksek enflasyonlu dönemler tüketiciyi satın alımlarda daha ihtiyatlı davranmaya itiyor, bu da tüketimin düşmesine ve talebin azalmasına neden oluyor. Dolayısıyla mevcut konjonktür sanayide ve sektörlerde daralmalara neden oluyor. Avrupalı tüketicilerde de tüketimin 1,5 yıldır artmadığını görüyoruz” şeklinde konuşan Arslan, bu düşüşün Avrupa’ya ihracat yapan firmaları kaçınılmaz olarak olumsuz etkilediğini de vurguladı.

“Tüketimin artmasıyla sektör hareketlenecek”

Aynı şekilde ülkemizde de yüksek enflasyon ve ekonomik konjonktür dolayısıyla talebin ve tüketimin düştüğünü gözlemlediğini kaydeden Arslan, “Bu da ambalaja olan talebin azalmasına ve dolayısıyla oluklu mukavva ambalaj satışlarının düşmesine neden oluyor. 2024 rakamlarına baktığımızda sektörümüzün yılı yüzde 2 küçülme ile kapattığını görüyoruz. Bununla beraber oluklu mukavva ambalaj satışında bugün yaklaşık 2 milyon 470 bintondayız, kişi başı tüketim 29 kg mertebesinde. Bununla beraber enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmaları da görüyoruz. Bu çalışmaların etkilerinin uzun vadede sanayiye yansımasını bekliyoruz. Enflasyonun düşmesi ile satın alımlar ve tüketim artacak bu da sektörü hareketlendirecektir” dedi.

“Gündemimizde yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik var”

OMÜD olarak sektörü ileri taşımaya yönelik birçok konu üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, özellikle gıda ile temas eden ambalajların ithalatına yönelik yeni regülasyonlar getirildiğini, OMÜD bünyesinde çalışma grupları kurarak bu konuda ilgili bakanlıklarla görüştüklerini kaydetti. “Değişen regülasyonların sahada uygulanırken tedarik zincirini engelleyecek veya sektörün işleyişini zorlaştıracak noktaya gelmemesi için sektörün işleyişini, dinamiklerini ve regülasyonlar özelindeki taleplerimizi ilgili kamu mercilerine ulaştırdık. Geldiğimiz noktada yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler neticesinde olumlu cevaplar aldık. Gıdayla temaslı ürünlerle ilgili çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuşan Arslan, bununla beraber tüm dünyanın gündeminde olduğu gibi kendi gündemlerinde de sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün yer aldığını vurguladı.

“Sektörümüz için daha fazla fırsat oluşturmak istiyoruz”

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler Raporu’nda dikkat çekilen risklere bakıldığında sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında daha hızlı adımlar atmak gerektiğinin altını çizen Arslan, “İklim kriziyle mücadele, sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir sistemlerin inşası hepimizin sorumluluğunda. Bununla beraber bizim ürünümüz sürdürülebilir bir ambalaj türü olduğundan hem karbon ayak izi hem de döngüsellik açısından avantajlı bir pozisyondayız. Bu avantajı kullanarak sektörümüz için daha fazla fırsat oluşturmak istiyoruz. Oluklu mukavva ambalaj sektörü de bu konulara azami özeni gösteren, geleceğe hazırlanan ve üzerine düşeni yerine getirmek için çalışmalarını yapmaya hazır bir sektördür” diye konuştu.