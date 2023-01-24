EOSB Başkanı Nadir Küpeli: 2025 sonuna kadar bölgemizin istihdamını 55 bine çıkaracağız

Abdullah SÖNMEZ

EOSB’deki kuruluşların 2000 yılındaki toplam ihracatının 120 milyon dolar düzeyinde olduğunu söyleyen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2022 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu gelişime paralel olarak istihdam sayısının da arttığına dikkat çeken Küpeli, " 2000 yılında EOSB’deki fabrikalarda çalışan sayısı 14 bin kişiyken, şimdi 47 bin kişiye ulaştı. Bizim dönemimizde kurulmaya başlayan 230'u aşkın tesisin devreye girmesiyle çalışan sayımız 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye ulaşmış olacak” dedi.

Son yıllarda​ gerçekleşen ciddi büyümenin bir yansıması olarak bölgelerindeki toplam tesis sayısının 828'e ulaştığı bilgisini paylaşan Küpeli, “ Bugün geldiğimiz noktada üretimdeki tesis sayısı 600'e ulaşmış durumda. Kalan 228 firmanın büyük bölümü inşaat halinde olup, önümüzdeki 1,5-2 yıllık dönemde üretime geçecek. 2025 yılına kadar devreye alacağımız yeni rezerv alanlarımızın yatırımcılara tahsis edilmesiyle bölgemizdeki firma sayımız bine ulaşacak. EOSB’de dev bir sanayi ekosistemini başarılı bir şekilde idare ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında 400’den fazla nitelikli personel yetiştirecek.

EOSB bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) ile nitelikli personel yetiştirerek istihdamın artmasına katkıda bulunduklarını açıklayan Küpeli, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel eksikliğini önemli ölçüde giderdiklerini söyledi. Cumhuriyetin 100. yılında ilk kurs döneminde 119 genci eğiterek Eskişehir sanayisine kazandıracaklarına dikkat çeken Küpeli, planlamalarına göre yılsonuna kadar 400’den fazla kalifiye eleman yetiştireceklerini söyledi.