EPDK ve ELDER desteğiyle yürütülen “Enerjim Sensin” yarışması tamamlandı

Mehmet KAYA

ANKARA

Yarışmayı kazanan Beespenser girişimi, elektrik sistemleri dahil, sistem yönetimlerinde ihtiyaç duyulan sensör vb. her türlü elektronik yapı devre kartlarını basit yöntemlerle üretme yanında, bu üretimde kullanılan iletken mürekkep ve metaryellerin üretimini de yapan bir şirket olarak dikkat çekti.

Yarışma (Demo Günü) gününün açılışında konuşan ELDER Başkan Yardımcısı Memet Atalay, 2026’da başlayacak yeni tarife döneminde, halen yıllık 2,2 milyar dolar dolayında olan sektör yatırımlarının 4 milyar dolara ulaşacağını belirterek, elektrik şebekelerinin çevre, güvenlik, yönetim açısından alışılageldik yapılarından çıktığını, kendilerinin “Dağıtım 2.0” olarak adlandırdıkları yeni bir teknoloji yoğun döneme girildiğini belirtti.

Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ise konuşmasında, yerli aksam üretiminin kritik önemine vurgu yaptı.

Dünyada yıllık 1 trilyon dolarlık bir yatırım söz konusu

Memet Atalay konuşmasında “dağıtım 2.0” yaklaşımının bir gereklilik haline geldiğini vurgulayarak, “Hem ciddi bir şekilde ihtiyaç, talep artıyor hem de elektrik şebekeleri teknolojik dönüşümden dolayı uçtan uca değişiyor. Uçtan uca yönetilmesi gerekiyor. Uçtan uca kontrol edilmesi gerekiyor. Biz buna dağıtım 2.0 diyoruz” diye konuştu.

Akıllı şebekelerin kaçınılmaz olduğunu belirten Atalay, bunun arkasında çok ciddi bir bilişim teknolojisi olduğunu, yapay zeka, büyük veri, gelişmiş müşteri ilişkileri sistemleri, scada sistemleri, operasyonel yönetim sistemleri, akıllı sayaçlara kadar büyük bir teknolojik dönüşüm gerektiğini belirtti. ELDER Başkan Yardımcısı, yenilenebilir enerji için bu dönüşümün olmazsa olmaz yapısının altını çizerek, arz güvenliği ile birlikte küresel çapta yıllık 1 trilyon doların üzerinde bir yatırımın harekete geçtiğini, tüm sektör bileşenlerinin bu pazardan pay alabilecek teknolojileri geliştirerek bundan pay alabileceğini vurguladı.

Etkinlikte konuşan EPDK Daire Başkanı İbrahim Öz de, konuşmasında, sayısallaşma, veri yönetimi, depolama, otomasyon ve yapay zeka uygulamalarıyla birleşmiş yenilikçi bir şebeke yapısı oluştuğunu belirterek, bu alanda yatırımcılara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya da konuşmasında çok bileşenli büyük bir sektör olan enerjide yerli aksam üretimine vurgu yaparak, “Yerli aksam bizim için çok önemli ve kıymetli. Yıllık 60 milyarın üzerinde bir enerji emtiyası ithal eden ülkeyiz ne yazık ki. Enerji imtiaların ithalatını azaltmak için yerli üretimi artırmak zorundayız” dedi.

Sensörler dahil kolay devre kartı üretimi, yenilikçi batarya

Enerjim Sensin hızlandırma programı kapsamında finalist 20 şirket sunumlarını yaptı. Şirketler 2 milyon 250 bin TL’lik ödül kazandı. Büyük ödülü, daha önce imalat için büyük melek yatırımcılardan destek de alan BeeSpenser aldı. Bu şirket, eletken gümüş ve dielektrik (iletken nitelikli mürekkepler) yanında, sensörlerden diğer elektronik bileşenlere kadar geniş bir alanda kullanılan devre kartlarını baskı tabanlı olarak üretebiliyor.

Diğer ödülleri kazananlardan OMNIXION ZAB, uzun süreli enerji depolamayı şebeke düzeyinde ekonomik ve güvenli hale getirmek üzere geliştirilmiş ileri bir çinko-hava batarya çözümü geliştirdi. ROTAMEN ise sahada kurye, kargo, arıza bakım, satış ziyaretleri yapan birçok sektörün sahada işgücü kaynaklarını verimlilik ve kaliteyle yönetmeleri için yapay zeka destekli bir platform geliştirdi.

Etkinlik gününde, BATRON Enerji de son dönemde sodyum iyon tabanlı bataryasıyla dikkat çekti.

Enerjim Sensin şirketleri: 37’si uluslararası oldu, toplam değerlerleri 420 milyon dolara ulaştı

ELDER Başkan Yardımcısı Memet Atalay, Enerjim Sensin hızlandırma programına başladığı 2019’dan bu yana 760 start-up ve daha üstü şirketin başvurduğunu, 238 girişimin desteklendiğini, 1900'ün üzerinde mentörlük oturumu yapıldığını belirtti. Desteklenen şirketlerin 150 milyon dolar bir ciro üretip, 25 milyon doların üzerinde yatırım aldığını ve 420 milyon dolar değere ulaştığını, 37 şirketin de uluslararası pazara açıldığını kaydetti.