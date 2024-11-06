ESTA'nın sonbahar toplantıları, YMB ev sahipliğinde yapıldı: Sektörün devleri İstanbul'da buluştu

24 Ekim akşamı İstanbul Swissotel’de, YMB üyeleri Kassbohrer, Hareket, Faymonville, Sistem ve Bakı sponsorluğunda düzenlenen akşam yemeğine, ESTA ve YMB yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Mammoet, Sarens, Kerry, Bigmove, Friderici, Nordic, SIMI, Kassbohrer, Hareket, Faymonville, Sistem, Bakı, Yılnak, Öznakliyat, Çoşkun, Bacanaklar, Cengâver, Kardeşler, Kale şirketlerinin yöneticilerinin de olduğu 70 firmadan toplam 120 kişi katıldı. Yemekte ESTA Başkanı Fabio Belli ve YMB Başkanı Ahmet Altunkum birer konuşma yaptı.

“Yük mühendisliğinin dünya ekonomisine katkısı artıyor”

ESTA Başkanı Fabio Belli, konuşmasına geçtiğimiz günlerde Ankara yakınlarında meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı. YMB’nin kaldırma ve taşımacılığı mühendislikle bir araya getirdiğini ifade eden Belli, mühendislik kavramının sektöre bir itibar kazandırdığını vurguladı.

Belli, her kültürde olduğu gibi özellikle normal olmayan kaldırma ve taşımacılık olarak tanımlanan yük mühendisliği iş kolunda da uyumun en önemli yönlendiricilerinden biri olduğunu belirtti. Belli, yük mühendisliği hizmetlerinin dünya ekonomisine katkısının her geçen gün arttığını, ESTA olarak bu alanda AB başta olmak üzere tüm ülkelerde ortak yasal düzenlemeler yapılması ve iş kolaylıklarının artırılması için iş birliklerinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti. Belli ayrıca, YMB’nin organizasyona övgüde bulunarak, “Kendi sektörümüzde böyle bir organizasyon daha önce görmedim. Dünya çapından 120 kişiyi bir araya toplamak gerçekten harika” dedi.

“Türkiye, Orta Doğu ve Asya’ya açılan kapı”

YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ise konuşmasında dünyanın en büyük yük mühendisliği hizmet şirketlerini YMB olarak İstanbul’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, bu yemeğin yük mühendisliği hizmetleri alanında faaliyet gösteren küresel ve yerel sektör firmalarını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde katkı sağlayan bir sektör olduklarını hatırlatan Altunkum, “Bu iş kolunda; çok uluslu ve ulusal en büyük üretici, satıcı, tedarikçi ve vinç kiralama, ağır kaldırma ve ağır nakliye gibi hizmetlerde mühendislik uzmanlığı sağlayan şirketleri ve tedarikçileri YMB çatısı altında bir araya getirdik. 212 üyesi ile Türkiye’deki ilk ve tek çatı mesleki dayanışma kuruluşu olan YMB, iki kıta arasında bir köprü olan Türkiye’nin, hızla büyüyen ekonomisi ve Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açılan stratejik konumu nedeniyle sektör için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ESTA ile iş birliklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

Altunkum, YMB olarak yük mühendisliği hizmetleri alanındaki yönetmeliklerin AB ile uyumlu hale getirilmesi için çalışmalara devam edeceklerinin de altını çizdi. Avrupa Anormal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği’nin (European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes– ESTA) Türkiye’den; YMB’nin yanı sıra Tırsan-Kassbohrer, Hareket, Aydıntaş, Yılnak ve Öznakliyat firmaları dahil 110 üyesi bulunuyor.

Yük Mühendisliği Birliği Derneği (YMB) ev sahipliğinde 24 Ekim akşamı İstanbul Swissotel’de, 2024 Sonbahar Toplantılarını Türkiye’de yapan Anormal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği (ESTA) üyeleri onuruna akşam yemeği verildi. Etkinliğe, sektörün önde gelen isimlerinden yerli ve yabancı 120 firma temsilcisi katıldı.

“TÜRKİYE, MÜHENDİSLİKTE AVRUPA’NIN TEDARİKÇİSİ OLABİLİR”

Türkiye’de gerçekleştirilen ESTA toplantısı kapsamında EKONOMİ’ye konuşan ESTA Başkanı Fabio Belli, Türk mühendisliğinin Avrupa standartlarına ulaştığını vurgulayarak, “Türkiye, mühendislikte Avrupa ile aynı standartlarına ulaşmış durumda. Avrupa ile gerçekten başa baş gidiyor” dedi.

Türk şirketlerinin Orta Asya Türk cumhuriyetleri ile iş yapma konusunda büyük bir avantaja ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Belli, bu durumun Türk mühendisliğini uluslararası bir boyuta taşıdığına dikkat çekti. Belli, “En azından Akdeniz havzasında mühendis aradığımızda Türkiye’ye bakabiliriz. Mühendislerimizi Akdeniz bölgesinden çıkarabiliriz. Türkiye, Akdeniz bölgesi için önemli bir mühendis kaynağı olabilir. Türkiye de bu konuda büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

ESTA Başkanı ayrıca, ağır yük taşımacılığı ve vinç sektörünün dünyanın tehlike ve risk sınıfı yüksek uzmanlıklardan biri olduğunu hatırlatarak, Avrupa içinde standartizasyon ve uyum çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

YENİ TEKNOLOJİLER EMİSYON AZALTIYOR, VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

ESTA 2024 Sonbahar Toplantısı kapsamında yapılan Taşımacılık Bölümü oturumunda, Türkiye’de ağır taşımacılık sektörünün karşılaştığı zorluklar ele alınırken, ESTA Modüler Hidrolik Asma Treyler Çalışma Grubu, yeni En İyi Uygulama Kılavuzuna treyler/zemin etkileşimine ilişkin önemli bir bölüm ekledi. HeavyGoods.net ‘ten Sebastian Wagner tarafından yapılan bir sunumda, akıllı IT çözümlerinin ağır nakliye şirketlerinin çalışma şeklini nasıl iyileştirebileceği gösterildi.

Vinçler Bölümü toplantısında ise güvenlik konusuna güçlü bir şekilde odaklanıldı. ESTA HSE Komitesi üyesi Marcel Schets, payanda pedlerinin taşınmasından kaynaklanan yaralanmaları önlemek için pratik bir çözüm sundu. Risk Yönetimi Çalışma Grubu ise kaldırma operasyonları için yeni Risk Yönetimi Kılavuzu’nu katılımcılara sundu. Ortak oturumda ESTA’nın azot oksit (NOx) emisyonlarının üretimini en aza indirmek için dizel motorlarda kullanılan bir su ve üre karışımını içeren AdBlue çalışmasının sonuçları tartışıldı.

Sektörün önemli uzmanlarından Sven Krause katılımcılara yapay zekanın sektöre sunduğu fırsatları gözler önüne serdi. ESTA Genel Kurulu, Alessio Scollo ‘nun Ulaştırma Bölümü Başkan Yardımcısı olarak atanmasını onayladı. Alexandre Ferrus ise ESTA Yönetim Kurulu’na atandı. Ayrıca Miguel Florez de la Colina ESTA kadrosunda ESTA Politika Sorumlusu olarak atandı.

ESTA Başkanı Fabio Belli, “Avrupa ağır taşımacılık ve vinç kiralama sektörünü daha ileriye taşımak için yaptıkları yapıcı katkılar için tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Ortak çabaların bizi nasıl ileriye taşıdığını görmek harika” dedi. Toplantıda ayrıca, YMB üyesi Hareket’ten Genel Müdürü Samet Gürsu Türkiye’de ağır taşımacılığın durumuna yönelik bir sunum yaptı.