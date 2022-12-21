Ev dışında 150 milyar TL harcadık

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Ev ve araba gibi geleneksel yatırım araçlarına ulaşımın sabit maaşlı çalışanlar için zorlaşması, tüketicinin gelirini en dışına yönlendirmesine yol açtı. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Şahinöz, Türkiye’de sayısı milyonları aşan expat’ların (kendi ülkesi dışında bir ülkede ikamet edenler) ve turizmdeki hareketliliğin de etkisiyle bu yıl otel, restoran ve yemek hizmeti veren işletmelerde yapılan ev dışı tüketimin salgının rövanşını alarak 2019’a kıyasla yaklaşık 3 kat artarak 150 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.

Sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan ve ETÜDER’in yeni hizmeti olan Güvenli Tedarikçi Sertifikası ile ilgili EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Şahinöz, kişi başı tüketimin de bu sürede bin 765 TL’ye yükseldiğini söyledi. Söz konusu rakam salgın öncesinde 600-700 TL civarında seyrediyordu.

Expat sayısında patlama

Melih Şahinöz, sektörün salgında büyük bir yara aldığını hatırlattı. Bu dönemde sayısı 2 bine yaklaşan tedarikçilerin yüzde 10’unun kapandığını anlatan Şahinöz, işini iyi yapan şirketlerin bu süreçten güçlenerek çıktığını ve 2019 rakamlarını geride bıraktığını anlattı. Şahinöz, “Salgın sonrası insanlar kendini dışarı attı. Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak ev ve araba almanın zorlaşması ile, ‘gelirimi biriktireyim’ anlayışı yerini ‘yarın ne olacağı belli değil. En azından iyi yaşayayım anlayışı’na bıraktı. Düşen gelire rağmen ev dışı tüketim harcaması bin 765 TL’ye, hacim de 150 milyar TL’ye çıktı. Bunda turizmde yaşanan hareketlilik ve Türkiye’de sayısı milyonları aşan expat’ların (kendi ülkesi dışında bir ülkede ikamet edenler) katkısı da yüksek” dedi.

"Enflasyon markete baskı yaparak çözülmezsiniz"

Her ne kadar geçen ay itibari ile zirveden dönüş yapsa da en önemli ekonomik sorunların başında yüksek enflasyon oranları geliyor. Bu konudan da en fazla son tüketim noktaları sorumlu tutuluyor. Enflasyonun market ya da diğer tüketim noktalarına baskı yapılarak düşürülemeyeceğine dikkat çeken Melih Şahinöz, şöyle konuştu: “Bilançolar ortada. Neyi kaça alıyor, kaça satıyoruz görülüyor. Şirketler bu anlamda hissedarlara olan sorumluluğunu anca yerine getirebiliyor. Ev dışı tüketimde pazarın çok yüksek bir bölümü kayıt altında değil. Eğer bu alan kayıt altına alınabilse enflasyonun kaynağı daha rahat görülebilir. Boşuna marketler ile kavga etmeye gerek yok. Marketler fiyatı yeni satın alma fiyatına göre belirlese ne bile o kimi kurtarır. Bunun kontrolünü yapmak vakit kaybı. Zaten marketler rekabette birbirini öldürüyor. Bunların hepsi yan yana aynı mahalle komşusu. Enflasyon anarşisine bunlar değil hammadde tohum kimyasalalar, fide ve transport neden oluyor. Onları da döviz ile hareket ediyor. Döviz de iki katına çıktığı için fiyatların da çıkması normal. Yakıt şu ara biraz düşse de 3 katına, elektrik 3,5-4 katına çıktı. Üretim bunlarla oluyor” ifadelerini kullandı.

Yerli oranı arttı, ihracat bile yapıldı

Sektörde ithal-yerli ürün oranında da ciddi bir değişim olmuş. Yüksek kur nedeni ile yerli üretim yatırımlarının arttığını söyleyen Şahinöz, ithalatın azalmasının yanı sıra sos gibi birçok üründe ihracat yapılır hale gelindiğini aktardı. Yabancı markalara private label olarak üretimin de yaygınlaştığını belirten Şahinöz, hali hazırda söz konusu alanda satış oranının yüzde 30’lara yükseldiğini dile getirdi.

Sektörde öne çıkan gelişmeler:

· Tüketiciler hikayesi olan, sosyal medyayı iyi kullanan yerleri tercih etmeye başladı.

· Bir dönem yükseliş trendinde olan vegan tarzı tüketim azaldı.

· Sağlıklı beslenme hassasiyeti devam ediyor.

· Hibrit çalışmaya bağlı olarak yemek firmalarında küçülme yaşandı.

· Restoran ve otellerde karbon ayak izini düşürmeye yönelik eğilimler arttı.

· Sürdürülebilirlik kapsamında şişelerin toplanarak yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

· İsrafı düşürmeye yönelik çalışmalar, ölçümler, analizler hızlandı.

· Tüketicinin hassasiyeti nedeni ile restoran zincirleri, fiyat artırmak yerine porsiyonlarını küçülttü.

· Vadeler düştü. 90 günlük vadeler 45’e, 60 günler 15-30 gün arasına indi.

Raf ömrü yaklaşan ürünler ihale ile satılıyor

Ev dışı tüketimde israf da bir diğer önemli konu. Bu konuda gıda bankası sayısında artış yaşandığını kaydeden ETÜDER Başkanı Şahinöz, “Raf ömrü yaklaşan ürünlerin ihale ile satışı yaygınlaştı. Son kullanma tarihi ihtiyaten konur. Gerçek son kullanma tarihinden 6 ay öncesi yazar mesela. Süt ürünlerinde bu süre daha kısadır. Şimdi raf ömrü yaklaşan ürünleri dijital imkanların da verdiği fırsatlarla ihale yöntemi ile satılıyor. Restoranlar, yemek firmaları alıyor. Dolmuş olanları da gıda bankaları alıyor. Bunu satma yetkisi bizde yok. Bu iş görür diyor hayvan barınağına veriyor. Çöp olmaması için tüm yollar deneniyor. Şu an kendi şirketimizde sıfır atığa ulaştık. Tedarikçi noktasında yıllık atık miktarı 300-500 tonlara indi. Restoran ve otellerde de çalışmalar yapılıyor. Bunların sonucu önümüzdeki yıllarda daha net görülecek” dedi.

Güvenilir Tedarikçi Sertifika programı pilotta

Tüketiciler salgınla birlikte artan hassasiyetin etkisi ile artık ev dışında ne yediğini ve ne yediğinin kaynağını bilmek istiyor. Buradan yola çıkarak, Güvenilir Tedarikçi Sertifika programının hazırlık sürecini 12 STK ile gerçekleştirdiklerini anlatan Şahinöz, “Sertifika süreci gerçekleşirken, gıdanın üreticisinden depocusuna ve dağıtanına kadar herkes tek tek denetimden geçiyor. 3 farklı uluslararası denetim şirketi ile anlaşmamız var. Gönüllülük esasına dayalı olan bir program olması sebebiyle isteyen firmalar, ETÜDER’e gelerek ‘ben güvenilir tedarikçi olmak istiyorum’ dediği zaman, denetim mekanizmaları çalışmaya başlıyor. Denetim ekipleri, firmalara giderek, incelemeler yapıyor ve böylece firmalar uluslararası standartlara göre yeterli görülürse, sertifika almaya hak kazanıyor. Eksikleri varsa da bunları tamamladıktan sonra sertifika alabiliyorlar. Bu yolla son tüketim noktasında akıllı telefona okutulan QR kodu ile dünyada ilk defa tüketicilerin dijital ortamda ev dışında yedikleri yemeklerin marka, üretici ve tedarikçilerini görebildiyor. Pilot uygulamasını Ataşehir Metropol AVM’de bulunan Big Chefs’te hayata geçirdik. Önümüzdeki yıl tüm sektörün kullanımına açmayı planlıyoruz” dedi.

Ev dışı tüketim fuarı 20 Eylül’de başlıyor

Öte yandan ETÜDER, İstanbul EDT Expo Tüyap Tüm Fuarcılık iş birliğiyle Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarını 20-24 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyecek. 9-10-11 no’lu salonlarda, Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (HOSTECH by TUSİD İstanbul) ile eş zamanlı olarak kapılarını açacak olan fuarda yiyecek-içecek gıda ürünleri, temizlik-hijyen ürünleri, masa üstü malzemeleri ile aşçılık malzemeleri ve ekipmanları sergilenecek. EDT Expo’ya 200 firma ve 500 markanın katılması bekleniyor. Ayrıca fuara yurt dışından ağırlıklı olarak MENA bölgesi olmak üzere çeşitli ülkelerin yanı sıra; yurt içinden de ziyaretçinin yoğun ilgisi bekleniyor.