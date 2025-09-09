Ev tekstili ihracatında ‘kıtalar arası strateji’

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Ankara’da buluştu. TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 100’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Organizasyonda konuşma yapan Murat Şahinler, “Sektörümüz, ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biridir. Biliyorsunuz ki, 2024 yılında 2.8 milyar dolarlık ev tekstili ihracatımızla dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. Bu başarı, sektörümüzün alın teri, gayreti ve cesaretiyle mümkün oldu. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar kolay değil. Faiz oranlarının yüksekliği, enflasyonun ağır yükü, işçilik maliyetlerinin artışı ve döviz kurundaki dengesizlik hepimizi çok zorluyor. Fiyat tutturmakta zorlanan, rekabet gücü düşen bir sektörle karşı karşıyayız. Ama biz, ev tekstili sanayicileri olarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık ve bugün de kapılmayacağız. Gücümüz, birlik olmaktan ve ortak akılla çözüm üretmekten geliyor. İşte bu noktada, yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sizlere nefes aldıracak, yükünüzü hafifletecek ve sektörümüzün geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınmasını sağlayacak adımlar atmayı hedefliyoruz.” dedi.

"Güçlü komisyonlarla büyüyeceğiz"

Göreve geldiklerinde ilk olarak ‘kapsayıcılık’ konusunda odaklanacaklarının altını çizen Murat Şahinler, “Kapsayıcılık bizim için çok önemli. Burada aktif komisyonlar kurarak yönetimimizi daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Önceki dönemlerde derneğimizde komisyonlar oluşturulmuştu ancak bu komisyonların alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni ve daha etkin komiteler kuracağız. Öncelikle, Eğitim Komisyonu, Dış Ticaret Komisyonu, Kamu İlişkileri Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Projeler Komisyonu, Ticaret ve Alım Heyetleri Komisyonu, Kurumsal İletişim Komisyonu, Üye İlişkileri Komisyonu, Sürdürülebilirlik Komisyonu ve Genç Tekstil Komisyonu gibi önemli komisyonlar yer alacak. Ayrıca, bu komiteler içerisinde ikinci ve üçüncü nesil gençlerimizi de aktif olarak yer alacak şekilde sistemimizi kuracağız. Bizim için her sektörden gençlerimizi bu komitelerde görmek, onların fikirlerini duymak çok kıymetli.” diye konuştu.

"Birlik olursak sektörümüzü zirveye taşırız"

Tüm dünyada, kıtalar bazında hedef pazarlar belirleyerek, bu pazarlar için özel stratejiler geliştireceklerine vurgu yapan Murat Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her bölgeyi ayrı ayrı hedefleyecek ve her ülkenin tekstil ithalat rakamlarını tespit edeceğiz. İhracatımızı artırmak için çalışmaları artıracağız. Ayrıca, üyelerimizle her ay açık yönetim kurulu toplantıları yapacağız. Yönetim kurulumuz her ay toplantı yapacak ancak, üyelerimizin de görüşlerini almak, önerilerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Ayrıca Fuarlarımızı güçlendirecek, özellikle HomeTex Fuarı’nı daha da etkinleştirerek, uluslararası alım heyetleri organize edeceğiz. Sürdürülebilirlik konusuna da büyük önem vereceğiz. Bu alanda yeşil sertifikasyon programları başlatacak, karbon ayak izi ve su ayak izi envanterlerini çıkaracağız. Son olarak, markalaşmaya odaklanarak, firmalarımızın global pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için eğitimler ve seminerler düzenleyeceğiz. Tüm sektörümüzle birlikte bu projeleri hayata geçireceğiz. Birlikte olursak güçlüyüz. Birlikte olursak, Türk tekstil sektörünü dünyanın zirvelerine taşırız.”