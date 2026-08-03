Ev ve mutfak eşyaları sektörü Latin Amerika'da 100 milyon dolar hedef belirledi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ve Ticaret Bakanlığının destekleriyle, Latin Amerika pazarındaki ihracatını güçlendirmek amacıyla Panama'da sektörel ticaret heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 17 üretici firmanın katıldığı organizasyonda, Panama'nın yanı sıra Kolombiya, Arjantin, Meksika, Şili, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Ekvador, Kosta Rika ve Venezuela'dan gelen satın almacılarla iki gün boyunca yoğun iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında, 36'sı Panama'dan, 26'sı ise diğer Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere toplam 62 satın almacıyla 554 B2B görüşme planlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Panama Kurucu Ticaret Müşaviri Halise Büşra Ünsal Hür, Panama Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Aurelio Barría Pino, Panama Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ulusal Yatırım Teşvik Direktörü Essie Mastellari ile ProPanama Ofisi Yatırım Danışmanı Rolando Cubilla da katıldı.

"LATİN AMERİKA'DAN VAZGEÇMİYORUZ"

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Latin Amerika'nın uzak ancak büyük potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu belirterek, bölgeye yönelik çalışmalarını yaklaşık 10 yıldır aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Panama'da üst üste üçüncü kez sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Özger, "Bu bölgeye ulaşmak kolay değil. Ancak biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Düzenli olarak gelmeye, ilişkileri sıcak tutmaya ve Türk üreticisini bu pazarlarda daha görünür hâle getirmeye devam ediyoruz. Burada yalnızca ürün satmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin üretim gücünü, sanayisini ve güvenilir tedarikçi kimliğini de anlatıyoruz." dedi.

"11 ÜLKEDEN EN GÜÇLÜ SATIN ALMACILARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Ticaret heyetlerinin uzun süren hazırlık süreçlerinin ardından oluşturulduğunu belirten Özger, davet edilen firmaların bölgenin en önemli ithalatçıları, toptancıları ve zincir mağazaları arasından titizlikle seçildiğini ifade etti.

Panama'nın yanı sıra Kolombiya, Arjantin, Meksika, Şili, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Ekvador, Kosta Rika ve Venezuela'dan sektörün önde gelen satın almacılarının organizasyona katıldığını belirten Özger, Türk firmalarının her birinin 25-30 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

"12,7 MİLYAR DOLARLIK PAZARDA DAHA BÜYÜK PAY ALACAĞIZ"

Latin Amerika ev ve mutfak eşyaları sektörünün yıllık ithalatının yaklaşık 12,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Özger, Türkiye'nin bu pazardan henüz istediği payı alamadığına dikkat çekti.

Türkiye'nin bölgeye ihracatının yaklaşık 66 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Özger, şunları söyledi:

"2025 yılında bölgeye ihracatımızı yüzde 12 artırdık. Ancak hâlen tedarikçi ülkeler arasında 16'ncı sıradayız ve pazarın yalnızca yüzde 0,6'sına sahibiz. Bu potansiyelin çok daha üzerinde bir performans gösterebileceğimize inanıyoruz. Bu tür ticaret heyetleri sayesinde, önümüzdeki dönemde Latin Amerika'ya ihracatımızı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

"KALİTEYLE REKABET EDİYORUZ"

Bölgedeki en büyük rakibin Çin olduğunu belirten Özger, Türk üreticisinin fiyat yerine kalite, tasarım ve güvenilir üretim anlayışıyla öne çıktığını söyledi.

Özger, özellikle plastik ve cam mutfak eşyalarında önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretim kapasitesine baktığımızda, ucuz üretim yapan ülkelerle rekabet etme şansımız sıfır. Bunu yalnızca mutfak eşyaları sektörü için söylemiyorum. Diğer sektörlere baktığınızda da durum aynı. Eğer ortada ucuz bir üretim varsa, biz rekabetin dışında kalıyoruz. Çünkü ucuzluğun sonu yok ve sizi sürekli aşağı çekiyor. Biz de bu döngüden sıyrılmaya çalışıyoruz. Adede değil, kaliteye ve niş üretime odaklanıyoruz. Katma değerli üretimimiz, tasarım gücümüz ve kalitemizle farklılaşıyoruz. Türk ürünleri bugün birçok ülkede güvenilir ve kaliteli ürün algısıyla öne çıkıyor."

Son dönemde dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle Türk ürünlerine yönelik olumlu bir yaklaşım oluştuğuna işaret eden Özger, şunları söyledi:

"Biz bunu her gittiğimiz ülkede aynı ölçüde hissetmesek de, özellikle uzak pazarlarda daha fazla hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz.

Alternatif satın alma kanalları açısından Türkiye önemli bir oyuncu hâline geldi. Artık Latin Amerikalıların veri tabanlarında, Türk mutfak eşyaları sektöründe üretim yapan firmaların da bilgileri bulunuyor. Farklı bir tedarik kanalı arandığında biz de devreye giriyoruz. Çin en büyük rakibimiz olsa da üretim kabiliyetimiz, gücümüz, tasarımımız ve kalitemizle bu pazarlarda var olmaya devam ediyoruz."

SEKTÖR İHRACATTA DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak yılın ilk yarısını ihracatta yüzde 7'nin üzerinde düşüşle tamamladıklarını belirten Özger, "Bu düşüş yılın ilk aylarında çift haneli oranlarda başlamıştı, ancak bunu tek haneli seviyelere indirdik. Türk üreticisi ve sanayicisi, pes etmeden ve ihracat pazarlarını kaybetmeden rekabet gücünü korumaya çalışıyor. Ancak burada da kan kaybediyoruz. Sonuçta bizim dolar veya euro bazında zam yapma lüksümüz yok. Çünkü rakipleriniz zam yapmıyor. Yapsalar bile bunu yüzde 2-3 seviyelerinde tutabiliyorlar ve satın almacılar bunu tolere edebiliyor. Ancak siz çift haneli zamlar yaptığınızda, otomatik olarak rekabetin dışında kalıyorsunuz. Bir kez elendiğinizde ise o raflara yeniden girme ihtimaliniz çok düşüyor. Biz şu anda elimizdeki müşterileri kaybetmeden bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Artık kârlılığı bir kenara bıraktık; ortada bir kârlılık yok. En azından zararın belirli bir kısmını karşılayabilmeyi hedefliyoruz. Durum, zarar pazarlığı yapma noktasına kadar geldi." diye konuştu.

"KONYA'DAKİ KELEBEK VADİSİ'NİN KELEBEKLERİ PANAMA'DAN"

Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy da Panama'nın yalnızca 4,5 milyon nüfuslu bir ülke olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, ülkenin tüm Latin Amerika'ya açılan stratejik bir lojistik merkezi olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşlarının ve Panama'nın serbest ticaret bölgesinin, Türk ihracatçıları açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade eden Ersoy, Türk şirketlerinin Panama'yı bölgesel bir dağıtım merkezi olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Türk dizilerinin bölgede oluşturduğu güçlü Türkiye algısının, Türk ürünlerine olan ilgiyi artırdığına dikkat çeken Ersoy, Türk markalarının bu avantajı ticari fırsata dönüştürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Panama'nın Türkiye'ye önemli bir ihracatı olmadığını, ancak kelebek ihracatının ilginç bir örnek olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Panama'nın biyolojik çeşitliliği oldukça zengin. Panama'nın Türkiye'ye ihraç ettiği ürünlerden biri de kelebek. Konya'daki Kelebek Vadisi için Panama'dan her yıl yaklaşık 70 bin dolar değerinde kelebek ithal ediyoruz."