Fitch: Küresel denizcilik sektörü görünümü 2026'da kötüleşiyor

Fitch Ratings, yayınladığı Görünüm Raporu'nda, küresel denizcilik sektörü için kötüleşen görünümünü koruduğunu açıkladı. Bu durum, jeopolitik ve politika risklerini yansıtıyor.

Sektörün, 2025 yılına kıyasla 2026'da çoğu büyük ekonomide beklenen daha düşük GSYİH büyümesinden ve finansal piyasalardaki herhangi bir düzeltmenin yaratacağı aşağı yönlü riskten de etkileneceği belirtildi. Tüm denizcilik segmentleri için kilit bir olay riski, Kızıldeniz transitlerinin yeniden başlamasıyla ton-mil talebinin düşmesi olarak gösterildi, ancak bu olası gelişmenin gerçekleşme zamanı belirsizliğini koruyor.

Gümrük tarifesi anlaşmazlıkları, özellikle konteyner taşımacılığı için 2025 ve 2026 yıllarındaki hacim büyüme beklentilerini ılımlılaştırdı. Koruma önlemlerinin orta vadeli etkisini ölçmek zor olsa da genel olarak olumsuz olması bekleniyor. Artan ticaret korumacılığının, orta vadede ticaret akışlarını değiştirebileceği ve bazı yüksek kar marjlı veya kritik ürünlere olan talebi sınırlayabileceği, ancak tarifelerden daha fazla etkilenenleri dengelemek için yeni ticaret hatlarının güçlenebileceği ifade edildi.