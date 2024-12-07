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Fitch, Türk bankalarının görünümde geri adım attı

Fitch, Türk bankacılık sektörü için görünümünü “iyileşen”den "nötr"e revize etti.

Haber Merkezi
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Fitch, Türk bankalarının görünümde geri adım attı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörü için görünümünün 2024 yılı ortasındaki "iyileşen" durumundan 2025 yılı için "nötr"e revize edildiğini açıkladı.

Fitch "Türk Bankaları Görünümü" raporunda, belirlenen görünümün hala yüksek enflasyon ve Türk lirası faiz oranları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve düzenleyici müdahaleden kaynaklanan varlık kalitesi üzerindeki kısa vadeli baskıyı, yetkililerin politika değişikliğinin ardından iyileşen işletme koşullarıyla dengelediğini belirtti.

Açıklamada, "TL mevduatlarının kısa vadeli niteliği göz önüne alındığında, 2025 yılında TL faiz oranlarının düşmesiyle bankaların net faiz marjlarının iyileşmesini bekliyoruz. Ayrıca, teminatsız perakende kredilendirme, KOBİ ve ticari krediler tarafından yönlendirilen, GSYH büyümesinin yavaşlaması ve hala yüksek olan enflasyon ve faiz oranlarından kaynaklanan sorunlu kredi oranlarında ve değer düşüklüğü giderlerinde ılımlı bir artış öngörüyoruz" denildi.

Bankaların 2025 yılında dış piyasalara girmeye devam etmesini beklediğine işaret eden Fitch, ancak bunun 2024'teki güçlü dış piyasa ihraçlarının ardından daha fırsatçı bir şekilde olacağını ifade etti.

Fitch, "Hem karlılık hem de varlık kalitesi, düzenleyici değişiklikler, potansiyel Türk lirası değer kaybı ve daha riskli segmentlere ve sektörlere maruz kalma dahil olmak üzere makroekonomik ortama duyarlı olmaya devam ediyor. Temel senaryomuz, mevcut ekonomik programın devam etmesidir, ancak bir politika geri dönüşü enflasyonist baskıları ve makroekonomik ve finansal istikrar risklerini yeniden alevlendirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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