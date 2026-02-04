Fitch: Türk bankalarının notları ülke notuna duyarlı kalmayı sürdürüyor

Fitch Ratings, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kredi notlarının büyük ölçüde ülke notuna duyarlı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Fitch’ten yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin BB- ülke notunda veya görünümünde olası bir değişikliğin, bankacılık sektörünün faaliyet ortamı notu, devlet destek beklentileri ve ülke tavanı ile sınırlandırılan hissedar destekli notlar üzerinde de belirleyici olacağı ifade edildi.

22 bankanın görünümü pozitife çevrildi

Kuruluş, 28 Ocak’ta Türkiye’nin ülke notuna paralel bir adım atarak, ülke notu seviyesinde değerlendirilen 22 Türk bankasının Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notu görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini hatırlattı.

Bu kapsamda, faaliyet ortamı notu görünümünün Ocak 2026 itibarıyla pozitife revize edilmesiyle birlikte, dört özel bankanın notunun da kendi finansal güçlülüklerini yansıtan mali kapasite güç notlarına dayalı olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu bankalar arasında yer alan Türkiye Garanti Bankası’nın notunun, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’dan gelebilecek potansiyel hissedar desteğiyle de desteklendiği aktarıldı.

Yukarı yönlü not artışı için hangi şartlar gerekli?

Fitch, Türkiye’nin bankacılık faaliyet ortamı notunun mevcut BB- seviyesinin üzerine yükseltilmesi ve söz konusu bankaların güçlü finansal profillerini, sermaye yapılarını ve döviz likiditesi tamponlarını koruması halinde, bu dört bankanın hem mali kapasite güç notlarının hem de ihraççı notlarının yukarı yönlü revize edilebileceğini kaydetti.

Aynı koşullar altında, ülke notu seviyesinde değerlendirilen Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB gibi diğer bankaların mali kapasite güç notlarında da artış gündeme gelebileceği belirtildi.

Pozitif görünümün arkasındaki beklentiler

Faaliyet ortamı notu görünümünün pozitife çevrilmesinde, Türk bankalarının dış piyasalara erişimini koruyacağı ve enflasyonun gerilemesiyle birlikte faiz indirimlerinin net faiz marjlarını destekleyeceği yönündeki beklentilerin etkili olduğu ifade edildi. Fitch, artan kârlılığın, bankaların sınırlı bir varlık kalitesi bozulmasını karşılayabilecek kapasiteye sahip olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.