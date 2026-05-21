FKB'ye bağlı sektörlerin aktif büyüklüğü ilk çeyrekte 1,9 trilyon liraya ulaştı

FKB, bünyesinde faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerine ilişkin 2026 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

Buna göre, FKB'ye bağlı sektörlerin toplam aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1 trilyon 897 milyar liraya yükseldi. Toplam alacak büyüklüğü yüzde 70 artışla 1 trilyon 365 milyar lira seviyesine ulaştı.

Özkaynaklar 378 milyar TL’ye ulaştı

Aynı dönemde toplam özkaynak büyüklüğü yüzde 72 artarak 378 milyar liraya çıktı. Toplam müşteri sayısı 7 milyon 27 bin 742'ye ulaşırken, sektörlerin toplam çalışan sayısı 21 bin 132, şube sayısı ise 1395 adet oldu. Veriler, banka dışı finans sektörlerinin hem ölçek hem de erişim alanı açısından büyümeye devam ettiğini ortaya koydu.

Faktoring sektörünün işlem hacmi 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarken, aktif büyüklük 525 milyar liraya, alacak büyüklüğü ise 471 milyar liraya ulaştı. Sektörün özkaynak büyüklüğü artışını sürdürürken, alınan kredilerde de büyüme kaydedildi.

Tasarruf finansman sektörü ilk çeyrekte hızlı büyüdü

Finansal kiralama sektörü ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, aktif büyüklüğünü yüzde 58 artışla 579 milyar liraya yükseltti. Alacak büyüklüğü ise yüzde 58 artışla 406 milyar lira seviyesine çıktı.

Sektörün kullandığı yurt dışı kredi büyüklüğü 364 milyar lira seviyesine ulaşırken yatırım finansmanı tarafındaki güçlü görünümün devam ettiği gözlendi.

Finansman sektöründe ilk çeyrekte daha dengeli ve kontrollü bir büyüme eğilimi izlendi. 2025'in aynı dönemine göre, aktif büyüklüğü yüzde 57 artışla 357 milyar lira, alacak büyüklüğü ise yüzde 60 artışla 313 milyar lira seviyesine ulaştı.

Tasarruf finansman sektörü, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, en hızlı büyüyen alanlardan biri olmayı sürdürdü. Sektörün aktif büyüklüğü yüzde 198 artışla 379 milyar liraya yükselirken alacak büyüklüğü yüzde 363 artışla 176 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde müşteri sayısı yüzde 112 artışla 1 milyon 337 bin seviyesini aştı.

Varlık yönetim sektöründe aktif büyüklüğü yüzde 51 artışla 56 milyar liraya yükselirken özkaynak büyüklüğü 21 milyar TL seviyesini aştı. Müşteri sayısı 4,2 milyonun üzerine çıkan sektör, sorunlu alacakların yönetimi ve yeniden yapılandırılması tarafında finansal sistemin dengelenmesine katkı sunmayı sürdürdü.

"Banka dışı finans yapısı yalnızca alternatif bir finansman alanı değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı, ilk çeyrek verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2026'nın ilk çeyrek verileri, banka dışı finans sektörlerinin yalnızca büyümeye devam ettiğini değil, aynı zamanda ekonominin mevcut dengelenme sürecinde üstlendiği rolün daha da belirgin hale geldiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Finansmana erişim koşullarının daha seçici hale geldiği, küresel belirsizliklerin ve maliyet baskılarının reel sektör üzerindeki etkisinin sürdüğü bir dönemde FKB'ye bağlı sektörlerin yatırımın devamlılığından ticari hayatın sürdürülebilirliğine, bireylerin finansmana erişiminden sorunlu alacakların yönetimine kadar ekonominin farklı katmanlarında kritik işlevler üstlendiğini belirten Ballı, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada banka dışı finans yapısı yalnızca alternatif bir finansman alanı değil reel ekonomiyle doğrudan temas eden, ekonomik aktivitenin sürekliliğini destekleyen ve finansal sistemin derinleşmesine katkı sağlayan stratejik bir yapı haline gelmiştir. İlk çeyrek verileri de sektörlerimizin büyüklükten çok işlev açısından daha güçlü bir konuma ilerlediğine işaret etmektedir."