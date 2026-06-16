Foodist İstanbul, dünya gıda sektörünü Türkiye’de buluşturacak

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2025 yılında 220'den fazla ülkeye gerçekleştirdiği 12,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en güçlü ihracatçı sektörlerinden biri olmayı sürdürdü.

Sektör, yılı yüzde 3,9'luk ihracat artışıyla tamamlarken, yeni pazarlara ulaşma ve küresel ticaret ağlarını genişletme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Foodist İstanbul Fuarı, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli gıda organizasyonlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Fuar alanının şimdiden yüzde 85'inin dolduğunu belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, organizasyonun yerli ve millî bir gıda fuarı olarak sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını ifade etti.

"Foodist, dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri olmaya aday"

Foodist İstanbul'un uluslararası ölçekte giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Kazım Taycı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün dünyada gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri Dubai'de düzenlenen Gulfood Fuarı'dır. Bir diğer önemli organizasyon ise ISM'dir. Ancak bölgemizde yaşanan gelişmeler ve küresel ticaret dengelerindeki değişim nedeniyle İstanbul artık çok daha stratejik bir konuma yükseliyor.

Foodist Fuarı'nın yüzde 85'i şimdiden dolmuş durumda. Türkiye'deki tüm ihracatçı birlikleri, sektör dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilk kez bu ölçekte yerli ve millî bir gıda fuarı düzenleniyor."

Yaklaşık 75-80 ülkeden alıcı ve satıcının katılımının beklendiğini ifade eden Taycı, ihracatçı birliklerinin dünyanın farklı bölgelerinden nitelikli alıcıları İstanbul'a getirmek için yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"İstanbul bölgesel ticaret merkezi olabilir"

Küresel fuarlara katılım maliyetlerinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Taycı, Foodist'in Türk firmalarına önemli avantajlar sağlayacağını belirtti:

"Firmalarımız bugün dünyanın dört bir yanındaki fuarlara katılmak için ciddi maliyetler üstleniyor. Stant kurulumları, lojistik giderleri, seyahat ve konaklama maliyetleri önemli bir yük oluşturuyor. Böylesine büyük bir organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesi, hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız için çok önemli bir fırsat sunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ithalatçıları, zincir market yöneticilerini ve distribütörleri kendi ülkemizde ağırlayacağız."

Türkiye'nin gıda sektöründeki üretim gücüne dikkat çeken Taycı, Foodist'in tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"ABD pazarında güçlü büyüme devam ediyor"

İHBİR olarak ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Taycı, özellikle ABD pazarında son yıllarda dikkat çekici bir büyüme yakalandığını söyledi.

"Sektörümüz son yıllarda ABD pazarında her yıl yüzde 20'nin üzerinde büyüme kaydediyor. Önümüzdeki dönemde de ABD pazarına özel önem vermeye devam edeceğiz. Türk çikolatası, Türk şekeri, Türk lokumu ve Türk kahvesinin tanıtımı için New York, Miami ve Las Vegas'ta kapsamlı faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Orta Asya, Afrika ve Körfez ülkelerinde de yeni ticari bağlantılar kurmayı sürdürüyoruz."

Türkiye'nin güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Taycı, rekabetçi koşulların yeniden oluşmasıyla birlikte Türk gıda ürünlerinin dünya raflarında daha güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceğini belirtti.

Foodist İstanbul Fuarı'nın, Türk üreticileri ile uluslararası alıcıları aynı çatı altında buluşturarak yeni ticaret fırsatlarının oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Sektör temsilcileri ise organizasyonun, İstanbul'u bölgesel bir gıda ticaret merkezi hâline getirme yolunda önemli bir adım olacağı görüşünde birleşiyor.