12. Kauçuk Avrasya Fuarı kapılarını açtı: Sektör profesyonelleri İstanbul’da buluşuyor

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizasyonunda, Kauçuk Derneği iş birliğiyle düzenlenen fuar, sektörün tüm paydaşlarını dört gün boyunca aynı çatı altında buluşturacak. 15–18 Nisan tarihleri arasında devam edecek Kauçuk Avrasya Fuarı, sektör profesyonellerine yoğun bir iş ve bağlantı trafiği sunacak.

Sektörün tüm zinciri bu platformda

Kauçuk makineleri, ham maddeleri, kimyasal ve katkı maddeleri, üretim ve işleme teknolojileri, kalıp sistemleri ile test ve ölçüm ekipmanlarını kapsayan geniş ürün gruplarıyla dikkat çeken fuarda, otomotivden beyaz eşyaya, enerjiden inşaata kadar kauçuk kullanan pek çok sektörün profesyonelleri, yeni teknolojileri yerinde inceleme ve doğrudan üretici firmalarla temas kurma fırsatı buluyor.

Satın alma yöneticileri, teknik ekipler ve AR-GE profesyonelleri için önemli bir buluşma noktası olan fuar, alternatif tedarikçilerle tanışma, ürün karşılaştırma ve yeni iş birlikleri geliştirme açısından güçlü bir zemin oluşturuyor.

Kauçuk sektörü birçok sektörün yapı taşı

Kauçuk sektörünün otomotivden enerjiye, inşaattan beyaz eşyaya kadar pek çok stratejik endüstrinin temel yapı taşlarından birini oluşturduğuna dikkat çeken Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Avrasya coğrafyasında yalnızca kauçuk sektörüne odaklanan tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan bu organizasyonla, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir ticaret ve iş birliği platformu sunuyoruz. Katılımcı firmalarımızın yarısının yurt dışından olması ve 70’ten fazla ülkeden ziyaretçiyi ağırlamamız, fuarımızın uluslararası gücünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Ham maddeden üretim teknolojilerine,

kimyasallardan test ve ölçüm sistemlerine kadar geniş bir ekosistemi kapsayan fuarımız, karar verici nitelikli ziyaretçi profili ile yüksek katma değerli iş birliklerine zemin hazırlıyor. Aynı zamanda sektörün gelişimine katkı sağlayan forum ve etkinliklerle bilgi paylaşımını artırarak, kauçuk endüstrisinin geleceğine yön veren bir platform olmayı sürdürüyoruz” dedi.

Rekabet artık üretimde değil doğru malzeme ve doğru formülde

Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Doğu Kaya da fuarın açılış töreninde, “Kauçuk sektörü güçlü bir ekosistem üzerine inşa edilmiş bir yapı ve bu ekosistemin sürdürülebilirliği açısından fuarımız kritik bir rol üstleniyor. 12’nci kez düzenlenen bu organizasyon, sektörün bir araya gelmesini sağlayan en önemli platformlardan biri olarak yıllar içinde güçlü bir gelenek oluşturdu.

2025 yılında 4,05 milyar dolarlık ihracatla önemli bir eşiği aşan sektörümüz, zorlu küresel koşullara rağmen büyümesini sürdürdü. Birim ihracat değeriyle yüksek katma değer üreten bir sektör olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Elbette küresel ekonomik dalgalanmalar, finansman koşulları ve bölgesel gelişmeler sektörümüzü etkilemeye devam ediyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen büyüyen bir sektör olarak, potansiyelimizin farkındayız ve daha iyisini başarma kararlılığımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Kauçuk sektörünün çoğu zaman görünmeyen ama çalışmadığında tüm sistemi durduran kritik bileşenler ürettiğine işaret eden Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Baha Akçura ise, sektörde rekabetin artık yalnızca üretim miktarıyla değil, doğru malzemeyi, doğru formülasyonla geliştirebilme yetkinliğiyle şekillendiğini ifade etti. Akçura, "Standart üretim anlayışının yerini malzeme mühendisliği, hibrit yapılar ve yüksek performanslı çözümler almış durumda. Enerji dönüşümü, yenilenebilir kaynaklar, savunma ve havacılık gibi alanlar kauçuk sektörü için önemli fırsatlar sunuyor. Güneş enerjisi sistemlerinden rüzgar türbinlerine kadar pek çok kritik uygulamada, sistemlerin sürdürülebilirliği ve verimliliği doğrudan bizim geliştirdiğimiz ürünlere bağlı. Bu nedenle sektörümüz artık sadece üretim değil; teknoloji, bilgi ve tecrübeyi birleştiren yüksek katma değerli çözümler üretmek zorunda” dedi.

Nitelikli ziyaretçi profiliyle fark yaratıyor

Kauçuk Avrasya Fuarı, özellikle ticari karar vericilerden oluşan ziyaretçi profiliyle dikkat çekiyor. Fuarı ziyaret eden profesyoneller, aktif satın alma, yeni iş birlikleri geliştirme ve sektördeki son yenilikleri yakından takip etme amacıyla organizasyonda yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl elde edilen güçlü performansın ardından bu yıl daha geniş bir katılımcı ve ziyaretçi kitlesine ulaşması beklenen fuar, İstanbul’un stratejik konumu sayesinde hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli bir ticaret platformu olma özelliğini pekiştiriyor.