150 ülkeden sektör temsilcileri İstanbul’da buluşacak

Messe Stuttgart Turkey Fuarcılık tarafından iki yılda bir düzenlenen IBAKTECH; unlu mamuller, ekmek-pasta, çikolata, şekerleme ve dondurma üreticilerinden HORECA profesyonellerine, makine ve ekipman üreticilerinden sektörün tedarikçilerine kadar geniş bir profesyonel ağı İstanbul’da buluşturuyor. 2024 yılında 332 katılımcının yer aldığı fuarı, 10 bin 566’sı uluslararası olmak üzere 118 ülkeden 92 bin 482 kişi ziyaret ederek IBAKTECH’in kendi ziyaretçi rekorunu kırmasını sağladı. 2026’da ise katılımcı ve ziyaretçi ülkeler birlikte değerlendirildiğinde 150 ülkeden sektör paydaşının İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Her 10 ziyaretçiden biri 100 bin Euro üzeri yatırım planlıyor

IBAKTECH’in büyümesinde ziyaretçi sayısının yanı sıra yatırımcı profili de öne çıkıyor. Fuar verilerine göre her 10 profesyonel ziyaretçiden biri 100 bin Euro’nun üzerinde bütçeli yatırım planlıyor. Üreticilerden makine ve ekipman firmalarına, yatırımcılardan satın alma profesyonellerine kadar sektörün farklı alanlarından temsilciler; yeni yatırımlar, ihracat bağlantıları ve ticari iş birlikleri için İstanbul’da bir araya gelecek.

IBAKTECH’in büyüme ivmesine dikkat çeken Messe Stuttgart Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, “Küresel ticarette ve birçok sektörde daralmanın gündemde olduğu bir dönemde IBAKTECH’in büyümesini sürdürmesi, sektörümüzde yatırım ve ticaret iştahının devam ettiğini gösteriyor. 2024 yılında ziyaretçi rekorumuzu kırdık. Fuar sonrasında gerçekleştirdiğimiz araştırmada ziyaretçilerimizin yüzde 99’unun beklentilerinin karşılandığını belirtmesi, uluslararası ziyaretçilerimizin yüzde 93’ünün ise yatırım amacıyla fuarda bulunması, ulaştığımız büyüklüğün arkasındaki ticari potansiyeli de ortaya koyuyor. 2026’da gerek fuar alanımız gerek uluslararası erişimimiz açısından çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. İstanbul’un stratejik coğrafi konumu ve Türkiye’nin birçok ülke açısından sunduğu vize kolaylığı da uluslararası talebi destekliyor. Katılımcı ve ziyaretçilerimizle birlikte 150 ülkeden sektör paydaşını aynı çatı altında buluşturmayı ve dört günde 5 milyar Euroyu aşan iş hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

80 bin metrekarelik alanda 7 salon

Artan uluslararası talep IBAKTECH’in fuar alanına da yansıyor. 2022 yılında 5, 2024 yılında 6 salonda gerçekleştirilen organizasyon, 2026’da 7 salon ve 80 bin metrekarelik alana yayılacak. Ekmek ve pasta makineleri, hamur makineleri, çikolata ve dondurma üretim teknolojileri, ambalaj makineleri, fırın ve pastane ekipmanları, profesyonel mutfak ekipmanları ve soğutma sistemleri başta olmak üzere sektörün geniş ürün ve teknoloji grupları fuarda yer alacak.

Ziyaretçi memnuniyeti yüzde 99

IBAKTECH 2024’ün ardından gerçekleştirilen araştırmada ziyaretçilerin yüzde 99’u fuarın beklentilerini karşıladığını, yüzde 92’si IBAKTECH’i “çok iyi” veya “iyi” olarak değerlendirdiğini belirtti. Uluslararası ziyaretçilerin yüzde 93’ü fuarda yatırım amacıyla bulunduğunu ifade ederken, ziyaretçilerin yüzde 97’si bir sonraki IBAKTECH’e katılmayı planladığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından “Prestijli Fuar” statüsünde desteklenen 15. IBAKTECH – Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, 14-17 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.