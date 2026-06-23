150'den fazla ülke Foodist'te buluşuyor

Fuar öncesinde düzenlenecek basın toplantısında, “Türkiye Gıda Platformu” çatısı altında birleşen; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'na bağlı ihracatçı birliklerinin (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB, EİB) değerli başkanları, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) değerli başkanları ile Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve ALZ Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın sektöre ve ihracata sağlayacağı katkıları, bu yılki hedeflerini ve gıda sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirecekler.

Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın sektöre ilişkin hedef ve vizyonunun paylaşılacağı basın toplantısında; Foodist İstanbul'un dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefi, 150'yi aşkın ülkeden yoğun ziyaretçi katılımı ve güçlü alım heyetleri beklentisi ile yüzde 100 odaklı ziyaretçi kitlesi sayesinde sektöre sunacağı katkılar ve gelecek vizyonu hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılacak.