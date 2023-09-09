500’den fazla tekne Pendik’te denize iniyor

İkinci kez düzenlenen Türkiye’nin tek deniz fuarı Bosphorus Boat Show, MarinTurk İstanbul City Port ev sahipliğinde, ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda 21-29 Ekim 2023’te açılmaya hazırlanıyor.

Tekne, yat ve mega yatların sergileneceği fuarı, 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Lüks tekne ve yatların yer alacağı fuarda, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin yanı sıra, yelkenli tekneler, motoryat tekneler, sürat tekneleri, katamaranlar, botlar, marin ekipman ve aksesuarlarının sergileneceği bildirildi. 150’nin üzerinde firmanın katılacağı fuarda, 500’den fazla marka temsil edilecek ve deniz üzerinde 500’ün üzerinde tekne deniz severlerin beğenisine sunulacak.

2024 model tekneler görücüye çıkıyor

Fuar ziyaretçilerinin beğendikleri tekneyi test edebilme imkanı bulabileceğini ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Uluslararası fuarlar arasında Avrupa’da düzenlenen fuarların ardından gelen Bosphorus Boat Show Fuarı’nda 2024 model tekneler görücüye çıkacak. Dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modelleri görücüye çıkacak. Ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. İki girişimci kadın ve ülkesi için çalışan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi işimizi en iyi şekilde yaparak ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık olarak sektörü deniz ve kara fuarlarında tek çatı altında toplama hedefi ile yola çıktıklarını dile getiren Dilek Soydan, “İş birliğimiz kapsamında 3 yıl boyunca üç kara, üç de deniz fuarı düzenleyeceğiz. Sektörün gelişimi için yaptığımız iş birliğine çok büyük önem veriyoruz. Düzenleyeceğimiz fuarlarla Türkiye’nin denizcilikteki gücünü pekiştirmeyi ve dünyaya daha iyi anlatmayı hedefliyoruz. Kaliteli üretim yapabilen, nitelikli insan gücüne sahip sektörümüzün gelecek yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacağına yönelik inancımız tam.” ifadelerini kullandı.

"Fuardaki teknelerin toplam değeri 10 milyar TL"

Bosphorus Boat Show Fuarı'nın, ziyaretçiye aradığını bulmasını sağlayan yepyeni bir bakış açısı ile MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te organize edileceğini kaydeden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da, “Avrupa - Anadolu için kolay ulaşımın noktası olan MarinTurk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi açısından bir merkez oldu. Bu yıl fuarın büyümesi ile de Yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kişi hem sektörümüze hem de bölge ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz fuarda da bu katkıyı net bir şekilde görme imkanı bulduk, özellikle yerli firmalar tarafından üretilen 10 metre altı tekneler büyük ilgi gördü. Bu yıl için sektöre baktığımızda tekne boyları 2023 yılında büyüdü ve 15 metre üstü teknelere ilgi çok daha fazla oldu. Yabancı tekneleri sergileyen distribütör firmalar ve yerli üreticiler de fuarda 2023, 2024 ve 2025 yılları için siparişler aldı. Geçen yıl toplam değeri 5 milyar TL’yi aşan tekneler sergilenirken, 1,5 milyar TL’ye yakın işlem hacmine imza atıldı. Bu yıl fuarımızda 15 metre üstü tekne adetlerinin artması, sergilenen tekne adetlerinin artması ile sergilenen teknelerin toplam değeri 10 milyar TL’yi buluyor.” diye konuştu.

Yılmaz, fuarda ayrıca su sporları, rüzgâr sörfü, yelken eğitimleri, kürek, dalış gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapılacağını ifade etti.