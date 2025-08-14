Akıllı üretimin geleceği, 5–8 Kasım 2025’te MAKTEK Smart’ta şekilleniyor

Robotik entegrasyondan yapay zekâ destekli üretime, dijital ikizlerden 3D baskıya kadar endüstrinin geleceğini belirleyecek teknolojiler, bu yıl “Üretimde Sınırları Kaldırıyoruz” mottosu ile aynı çatı altında buluşacak.

MAKTEK Smart, yalnızca yeni makineleri değil, üretim biçimlerini de yeniden tanımlıyor. Ziyaretçiler, akıllı fabrika simülasyonları, gerçek zamanlı üretim deneyimleri, start-up vitrinleri ve ileri teknoloji ürün lansmanlarıyla geleceğin fabrikalarını bugünden keşfedecek.

Future Zone: Yatırım ile inovasyonun buluştuğu adres

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Future Zone, yalnızca MAKTEK Smart’ta deneyimlenebilecek benzersiz bir proje. Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) doğrudan fuar alanında yer alarak, yenilikçi start-up’larla aynı ekosistemde buluşuyor. Bu, girişimciler için yalnızca görünürlük değil, gerçek yatırım fırsatları anlamına geliyor.Future Zone’un öne çıkan unsurları: Start-Up Alanları, Smart Talk Platformu, Smart Cafe, B2B Area, Dijital Fabrika Simülasyonu.

Bu konsept, yalnızca makineleri değil; fikirleri, yatırımı ve üretim vizyonunu aynı platformda buluşturmasıyla dünyada eşi olmayan bir buluşma noktası yaratıyor.

Kıtalararası iş bağlantılarıyla adeta sanayinin karar noktası

Fuar, Türkiye’nin üretim gücünü stratejik pazarlara taşıyor. Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore gibi ileri teknoloji ekosistemlerinin temsilcileri de MAKTEK Smart’ta yer alarak uluslararası iş birlikleri veteknoloji transferi için fırsatlar sunacak.

Bu buluşma, üretim zincirinde global oyuncu olmak isteyen firmalar için yılın en kritik platformu olacak.

Ayrıca Fas’tan Güney Afrika’ya, Mısır’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Katar’dan Kazakistan ve Romanya’ya kadar geniş bir coğrafyadan alım heyetleri, dört gün boyunca katılımcılarla buluşacak.

Bu görüşmeler hem ihracat köprüleri kuracak hem de sanayideki ileriteknolojilerin bölgeye taşınmasına zemin hazırlayacak.