  1. Ekonomim
  2. Fuarcılık
  3. Akıllı üretimin geleceği, 5–8 Kasım 2025’te MAKTEK Smart’ta şekilleniyor
Takip Et

Akıllı üretimin geleceği, 5–8 Kasım 2025’te MAKTEK Smart’ta şekilleniyor

Türkiye’nin ilk ve tek Yeni Nesil Makineler, Akıllı ve Otonom Üretim Sistemleri Fuarı MAKTEK Smart, 5–8 Kasım 2025’te İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akıllı üretimin geleceği, 5–8 Kasım 2025’te MAKTEK Smart’ta şekilleniyor
Takip Et

Robotik entegrasyondan yapay zekâ destekli üretime, dijital ikizlerden 3D baskıya kadar endüstrinin geleceğini belirleyecek teknolojiler, bu yıl “Üretimde Sınırları Kaldırıyoruz” mottosu ile aynı çatı altında buluşacak.

MAKTEK Smart, yalnızca yeni makineleri değil, üretim biçimlerini de yeniden tanımlıyor. Ziyaretçiler, akıllı fabrika simülasyonları, gerçek zamanlı üretim deneyimleri, start-up vitrinleri ve ileri teknoloji ürün lansmanlarıyla geleceğin fabrikalarını bugünden keşfedecek.

Future Zone: Yatırım ile inovasyonun buluştuğu adres

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Future Zone, yalnızca MAKTEK Smart’ta deneyimlenebilecek benzersiz bir proje. Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) doğrudan fuar alanında yer alarak, yenilikçi start-up’larla aynı ekosistemde buluşuyor. Bu, girişimciler için yalnızca görünürlük değil, gerçek yatırım fırsatları anlamına geliyor.Future Zone’un öne çıkan unsurları: Start-Up Alanları, Smart Talk Platformu, Smart Cafe, B2B Area, Dijital Fabrika Simülasyonu.

Bu konsept, yalnızca makineleri değil; fikirleri, yatırımı ve üretim vizyonunu aynı platformda buluşturmasıyla dünyada eşi olmayan bir buluşma noktası yaratıyor.

Kıtalararası iş bağlantılarıyla adeta sanayinin karar noktası

Fuar, Türkiye’nin üretim gücünü stratejik pazarlara taşıyor. Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore gibi ileri teknoloji ekosistemlerinin temsilcileri de MAKTEK Smart’ta yer alarak uluslararası iş birlikleri veteknoloji transferi için fırsatlar sunacak.

Bu buluşma, üretim zincirinde global oyuncu olmak isteyen firmalar için yılın en kritik platformu olacak. 

Ayrıca Fas’tan Güney Afrika’ya, Mısır’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Katar’dan Kazakistan ve Romanya’ya kadar geniş bir coğrafyadan alım heyetleri, dört gün boyunca katılımcılarla buluşacak.

Bu görüşmeler hem ihracat köprüleri kuracak hem de sanayideki ileriteknolojilerin bölgeye taşınmasına zemin hazırlayacak.

Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çaba sarf ediyorPutin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çaba sarf ediyorDünya
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP'den istifa ettiYenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, CHP'den istifa ettiGündem
Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...Ekonomi
Konut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirKonut yatırımcısı en çok hangi illeri tercih ediyor? İşte konut alımının en yüksek olduğu 10 şehirEkonomi

 

Fuarcılık
Yelken Eğitim, Konya Tercih Fuarı’nda gençlere yol gösterecek
Yelken Eğitim, Konya Tercih Fuarı’nda gençlere yol gösterecek
Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Öztop: Fuarlar potansiyeli ortaya çıkarır
Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Öztop: Fuarlar potansiyeli ortaya çıkarır
Başkan Görgel, Fuar Öncesi Atatürk Parkı’ndaki Hazırlıkları İnceledi
Başkan Görgel, Fuar Öncesi Atatürk Parkı’ndaki Hazırlıkları İnceledi
2-5 Temmuz'da gıda endüstrisinin kalbi İstanbul’da atacak
2-5 Temmuz'da gıda endüstrisinin kalbi İstanbul’da atacak
Gıda endüstrisi, F İstanbul 2025 ile büyük buluşmaya hazırlanıyor
Gıda endüstrisi, F İstanbul 2025 ile büyük buluşmaya hazırlanıyor
Karlıbel, “Doğru üretimle bir yere varabiliriz”
Karlıbel, “Doğru üretimle bir yere varabiliriz”