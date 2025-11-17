Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Yapı sektörünün bu önemli buluşması, RX Tüyap tarafından; PÜKAD (Pencere ve Kapı Sektörü Derneği), PÜKAB (Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği) ve GALSİAD (Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş İnsanları Derneği) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Bu güçlü birliktelik sayesinde eş zamanlı düzenlenen fuarlar, hem yerli hem de yabancı üretici ve temsilcilerin yoğun katılımıyla sektörün tüm paydaşlarını stratejik bir platformda bir araya getiriyor. Fuarlara katılan firmalar; yeni ürünlerini, teknolojilerini ve çözümlerini sergileyerek sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ziyaretçilere doğrudan ulaşma fırsatı buluyor. Ziyaretçiler ise fuar alanında farklı alternatifleri kıyaslama ve yatırımları için en uygun ürün ve çözümleri keşfetme imkânına sahip oluyor.

Berkan Öner: “Avrupa bölgesinde konusunun en büyük fuarı”

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, 26. Pencere Fuarı’nın bölge için büyük önem taşıdığını belirtti. Öner, konuşmasına şöyle devam etti: “Şu anda 120 bin metrekarelik alanın tamamında, 720’ye yakın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen bu fuar, Avrupa kıtasının en büyük fuarı olma özelliğini taşıyor. Bu yıl fuarımızda özellikle Almanya ve İtalya’dan direkt katılımlarla önemli markalar yer alıyor. Türk üreticilerinin yanında Uzakdoğu’dan, her zaman olduğu gibi Kore ve Çin’den katılımlar var. Amerika pazarından da katılımcılarımız bulunuyor. 40'ın üzerinde ülkeden bu yıl da katılımcılarımızı ağırlayacağız. Ziyaretçi kayıtlarına baktığımızda, fuar öncesinde 120’nin üzerinde ülkeden yaklaşık 14 bin yabancı ziyaretçinin kayıt yaptığını görüyoruz. Dört gün sonunda 70 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmış olacağız. Hayırlı, bereketli ve güzel bir fuar dönemi olmasını diliyorum.”

Fuarlar kapsamında sektörel yenilikler sergileniyor

Bu yıl 26. kez düzenlenen Avrasya Pencere Fuarı, pencere profilleri, teknolojileri, mekanizmaları, hammaddeleri, yalıtım çözümleri ve pencere yan sanayi ürünlerini geniş bir yelpazede sunuyor. Fuar bünyesindeki Alüminyum Özel Bölümü; alüminyum pencere, profil, cephe sistemleri, aksesuarlar ve üretim makinelerine odaklanırken, Gölgelendirme Özel Bölümü tente, pergola, cam balkon ve kış bahçesi sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren lider firmaları ziyaretçilerle buluşturuyor. Sektörün diğer önemli halkalarını tamamlayan fuarlardan Avrasya Kapı Fuarı, 17. kez; iç ve dış mekan kapı modelleri, kepenkler, otomatik kapılar, aksesuarlar ve kapı teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. 15. kez gerçekleşen Avrasya Cam Fuarı ise mimari cam, endüstriyel cam, özellikli cam, üretim teknolojileri ve yan sanayi gibi birçok alandan profesyoneli ağırlayarak cam sektöründeki inovatif çözümleri ve en son trendleri vitrine çıkarıyor.

Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam Fuarları; 15–17 Kasım 2025 tarihlerinde 10:00–18:00, son gün olan 18 Kasım 2025 tarihinde ise 10:00–17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.