Bayim Olur musun? Başarılı yerel işletmeleri franchise ile büyümeye çağırıyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinde tek bir noktada ya da birkaç şubeyle önemli başarı yakalayan çok sayıda işletme bulunuyor. Bayim Olur musun? bu yıl franchise sistemine yalnızca “marka arayan yatırımcı” tarafından değil, kendi başarılı iş modelini büyütmek isteyen işletmeler açısından da bakıyor.

“İşletmenizi franchise sistemiyle büyütmeyi hiç düşündünüz mü?”

Bayim Olur musun? Kurucusu Özhan Erem, özellikle yeme-içme ve perakendenin yanı sıra eğitim, güzellik ve wellness, spor, çocuk hizmetleri, otomotiv, pet ve farklı hizmet sektörlerinde önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiyor. Erem, bu yıl daha geniş bir girişimci kitlesine ulaşmak istediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Franchise vermek sadece tabelayı ve marka adını çoğaltmak değildir. Başarılı bir işletmenin iş modelini, operasyonunu, kalite standardını ve kârlılık mantığını başka noktalarda da tekrarlanabilir hale getirmektir. Türkiye’de bunu başarabilecek çok sayıda güçlü yerel işletme var. Onları da fuara gelmeye, sistemi incelemeye, franchise veren markaları gözlemlemeye ve kendi işletmelerinin geleceğini bu açıdan değerlendirmeye davet ediyoruz.”

Kadın girişimcilere de özel çağrı

Fuarın bu yıl daha fazla ulaşmayı hedeflediği gruplardan biri de kadın girişimciler olacak.

Türkiye genelindeki ticaret ve sanayi odalarının Kadın Girişimciler Kurulları başta olmak üzere farklı girişimci ağlarının fuarı grup ziyaretleriyle izlemesi ve franchise sisteminin sunduğu yatırım ve büyüme modellerini yerinde incelemesi hedefleniyor.

Özhan Erem, franchise sisteminin hem sıfırdan iş kurmak isteyen kadın girişimciler hem de mevcut işletmesini büyütmeyi hedefleyen kadın girişimciler açısından farklı bir büyüme yolu sunabileceğini belirtiyor.

Franchise Market Talks ile fikirler de buluşacak

15–18 Ekim tarihleri arasında fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Franchise Market Talks konferans ve panel programında; markalaşma, franchise sistemiyle büyüme, girişimcilik, yatırım, pazarlama, yeni iş modelleri ve franchise ekonomisinin geleceği farklı başlıklar altında ele alınacak.

Branding Türkiye’nin stratejik partnerliği ve Medyafors Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla hayata geçirilen Franchise Market Talks; franchise ekosistemini yalnızca ticari buluşmalar üzerinden değil, bilgi, deneyim, pazarlama, markalaşma ve büyüme perspektifiyle de ele alan bir fikir ve içerik platformu olarak konumlanıyor.

Program kapsamında ayrıca Franchise Capital perspektifiyle franchise markalarının yalnızca yeni franchise yatırımcılarıyla değil, büyüme sermayesi ve farklı yatırım modelleriyle nasıl buluşabileceği de gündeme taşınacak.

Yatırım yapmak isteyen de markasını büyütmek isteyen de aynı buluşmada

Bayim Olur musun? bu yıl yalnızca franchise almak isteyenleri değil; iş kurmak, mevcut işini büyütmek, markasını zincirleştirmek veya franchise ekonomisinin yeni fırsatlarını yakından görmek isteyen girişimcileri de İstanbul’daki dört günlük buluşmaya davet ediyor.