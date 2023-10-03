Bursa Tarım Fuarı 20’nci yılında 200 bin ziyaretçi ağırlayacak

İlk düzenlendiği 2003 yılından bu yana onlarca ülkeden 3 milyon 346 bin 741 ziyaretçi ve 4 bin 873 katılımcı firmayı bir araya getiren Bursa Tarım Fuarı, 20’inci yılında da Türkiye’nin tarım sektöründeki potansiyelini göstermeye hazırlanıyor. 200’ün üzerinde firma sayısıyla başta tarımsal mekanizasyon olmak üzere, geniş ürün yelpazesi ile dikkati üzerine çeken fuarda, ağırlıklı olarak yerli üretim ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Fuarda tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik son teknolojik ürünler deneyimlenebilirken çeşitli etkinliklerle etkileşimli fuar deneyimi sağlanıyor.

"Fuar, şehrin ve ülkenin ekonomisine katkı sunuyor"

Bu yıl fuarın 20. yılını kutlayacakları için özel hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Bu yıl Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarlarımızın yirminci yıl dönümünü kutluyoruz. Bursa, tarım sektöründeki potansiyelini her geçen yıl dünyaya kanıtlıyor. Biz de bu önemli buluşma için 1 yıldır süren bir hazırlık içindeyiz. Nitelikli yabancı ziyaretçi artışı konusunda Balkanlar’dan Orta Doğu’ya kadar çok geniş bir coğrafyada pazarlama faaliyetlerimizi yürüttük ve bu emeğin karşılığını fuarımızda alacağımıza inanıyoruz. Gelecek alım heyetlerinin, fuarımızdaki çok değerli katılımcılarımızla önemli iş bağlantılarına imza atacaklarını öngörüyoruz. Fuarımızda medya sponsorumuz AgroTV iş birliği ile Fuar Arena etkinliğini ağırlayacağız. Eminiz ki, yöre çiftçilerimiz de fuarı ziyaret etmekten keyif alacaklar. Gücü Türkiye sınırlarını aşan ve her geçen yıl daha da büyüyen fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"BURTARIM’23 önemli bir potansiyel taşıyor"

Katma değerli tarım ürünlerine ve bu ürünlere yönelik tarım makinelerine olan talep, Türkiye’de ve tüm dünyada artıyor. TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu, tüm dünyada bahçe bitkilerine olan talebin arttığını belirterek, bu ürünlere yönelik mekanizasyon araçlarına olan ihtiyacın da hem çeşitlilik hem niceliksel hem de akıllı tarıma uygun olarak geliştiğine dikkat çekti. Bayramoğlu, 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de bitkisel üretimde toplam alanın yüzde 78,6’sında tarla bitkileri tarımı yapıldığını belirterek, “Bu alanın, yüzde 21,3’lük bir kısmında ise meyve ve sebze tarımı yapılıyor. Buna karşın meyve sebze tarımının bitkisel hasıladaki toplam payı ise 56,6 olarak kayıtlarda yer alıyor. Dünyada yaş sebze ve meyve üretiminde iyi sıralarda olan ülkemiz mekanizasyon ve akıllı tarım makineleri özelinde BURTARIM 2023 ile beraber önemli bir noktaya gelecek” dedi.

Tarım sektöründeki tüm oyuncular BURTARIM’da buluşacak

BURTARIM, üretim yapan fuar katılımcısı firmaların pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, çiftçileri yeni teknolojiler ile buluşturarak verimliliklerini artırmak ve Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamak gibi konular göz önünde tutularak hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliği ile organize edilen fuarın destekçileri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Ticaret Borsası, Bursa Ziraat Odaları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Fuarda; Tarımsal Mekanizasyon Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Su ve Sulama Teknolojileri, Gübreler, Zirai İlaçlar, Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik, Çiçekçilik ve İlgili Teknolojiler, Ekolojik Tarım, Çiftçilik ve Tarıma Yönelik Diğer Ekipman ve Hizmetler, Hayvansal Üretim Makineleri, Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri, Süt Endüstrisi, İlaçlar ve Ekipmanlar, Mekanizasyon ve Agro Bilişim gibi ürün grupları sergilenecek.