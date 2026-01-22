Bursa’nın markalaşan fuarı Junioshow 21. kez kapılarını açtı

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık AŞ organizasyonu ve Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 20–22 Ocak 2026 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow’un sürdürülebilirlik ve uluslararası etkisine dikkat çekti.

2026 yılının ilk önemli fuarında, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcılarla sektörün güçlü oyuncularını Bursa’da buluşturduklarını ifade eden Başkan Burkay, “Fuarın 21. kez düzenlenmesi ve kesintisiz şekilde devam etmesi, sektörümüzün ve ekosistemimizin gücünün en somut göstergesidir” dedi. Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Burkay, “Bu fuar artık yalnızca bir üretim buluşması değil, aynı zamanda moda ve trendlerin belirlendiği uluslararası bir platformdur. Bugün dünyanın birçok ülkesindeki raflarda Bursa’da üretilen ürünler yer alıyor” dedi.

Dünya pazarında yer almayı hedefleyen sektörüz

Bursa’nın yalnızca üretimde değil, aynı zamanda moda ve trendlerin belirlendiği bir merkez haline geldiğini ifade eden Burkay, fuar alanındaki trend bölümlerinin sektör açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, “Burada yalnızca ürün sergilenmiyor; bebek ve çocuk modasında dünyadaki eğilimler de şekilleniyor. Orta-üst segmentte, dünya pazarlarında yer almayı hedefleyen bir sektörüz. Bugün birçok uluslararası markanın raflarında Bursa ve Türkiye menşeli ürünler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

BTSO olarak uluslararası fuarcılığa büyük önem verdiklerini kaydeden Burkay, “Merinos AKKM ve Bursa Fuar Merkezi’nde her yıl uluslararası ölçekte yaklaşık 20 büyük organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip, 117’den fazla ülkeye ticaret yapan bir şehir için bu organizasyonlar büyük değer üretiyor” dedi. Küresel ekonomik görünüme de değinen Burkay, 2026 yılıyla birlikte dünya genelinde enflasyonist baskıların azalmasının ve özellikle Avrupa’da talebin güçlenmesinin beklendiğini; Dünya Bankası ve OECD raporlarında büyüme beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

44 ülkeden 300’ün üzerinde alıcı

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit ise BTSO iş birliğiyle düzenlenen Junioshow’un sektöre sağladığı katkıya dikkat çekerek, “44 yabancı ülkeden 300’ün üzerinde alıcı ziyaret etti. Junioshow, Bursa’nın uluslararası ticaretteki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da fuarın Bursa için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “20 yılı aşkın süredir devam eden, artık bir gelenek haline gelmiş ve sürekliliğini ispat etmiş bir fuar. Bursalı esnafımız ve iş insanlarımız için hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.