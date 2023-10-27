CFE 2023 Halı Fuarı’nda ilave 8 hol talebi geldi

BARIŞ SEDEF

Yurtdışı fuarlar katılımlarında vize ve pasaport konusunda Türk iş dünyasının yaşadığı zorluklar Türkiye’de yeni fuarlara kapı araladı. Bu yıl ilkinin gerçekleştirilmesi planlanan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Halı Fuarı bu organizasyonlardan sadece bir tanesi. 5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) yapılması planlanan fuarda doluluk oranı şimdiden yüzde 100 seviyelerine gelmiş durumda. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, İstanbul’da halı fuarının ilk kez yapılacağına dikkat çekerek, “Bu fuar daha önce Gaziantep’teki yerel oyuncularla yapılan bir organizasyondu. Vize ve pasaport konusunda yaşanan zorluklar, yurt dışı fuar maliyetlerindeki artış başta olmak üzere birçok olumsuz tecrübe bazı fuarların ülkemizde yapılması konusunu gündeme getirdi. Bizim bu fuarı yapmamızdaki ana etken de bu olumsuzluklardan etkilenen sektör firmalarının talepleri oldu. TÜYAP olarak bizde bu önerilere kulak vererek FE 2023 - Carpet & Flooring Expo fuarını İstanbul’da yapma kararı aldık” dedi. Fuarın düzenlenmesinde İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği iş birliğinde ilerlediklerini anlatan Ersözlü, elde edilen başarıda karşılıklı sinerjinin etkili olduğunu belirtti. Türkiye’nin makine halısı üretiminde pazarın yüzde 20’sine hakim olduğuna vurgu yapan Ersözlü, “Özellikle Gaziantep’te ciddi üreticilerimiz var. Amerika’dan Avrupa’ya Afrika’dan Orta Doğu pazarına kadar kendisini dört bir yanda kanıtlamış üreticilerimiz var” değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda ağırlıklı yerli katılımcılardan oluşacak

Fuarın şu anki durumuyla bölgesinin en büyük fuarı olmaya aday olduğuna dikkat çeken Ersözlü, “Fuarımız İFM’de 8 holde yaklaşık 90 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenecek. Şu anda fuarda yer yok. Yerleri kurayla çektik. Kur sonucunda firmaların yerlerini tespit ettik. Şu anda fuarımızı 400’e yakın katılımcı firma var. Bu katılımcıların yüzde 75’i yerli, yüzde 25 ise yabancı. Şu anda katılımcı sayıları oldukça yüksek elimizde ilave 8 hole yerleştirebileceğimiz bir talep var” diye konuştu. Yurtdışından da fuar özelinde 2 hol ve 12 bin metrekarelik bir talep aldıklarına işaret eden Ersözlü, “Biz bu talebi 3 bin 500 metrekarelere kadar düşürdük. Özellikle İran başta olmak Çin, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Endonezya, Fas, Ukrayna, Mısır ve Ürdün’den birçok üretici bu fuara katılmak istiyor. Gelen talepler bağlamında bu fuar sektör özelinde bize, dünyanın en büyük fuarlarından birisi olacağını gösteriyor” diye konuştu.

Gündemde önümüzdeki yıl fuarın büyütülmesi var

Fuarın ilk yılında Almanya’da düzenlene DOMOTEX Halı-Zemin Kaplama Fuarı’nın katılımcı şirketler özelinde yüzde 60’ını yakaladığını dile getiren Ersözlü, “Gelen talepler bazında önümüzdeki yıl halı fuarı özelinde bir büyüme planlamamız var. Mobilya Fuarı’nda benzer bir model üzerinde çalışıyoruz. Tek fuar, iki fuar merkezi bu bağlamda TÜYAP Fuar Merkezimizi de önümüzdeki yıl gelen taleplere göre bu organizasyona dahil edebiliriz. Bununla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Hedefimiz üretici firmalarımıza yeni pazarlar açarak, yurt dışında bir fuara gitmek yerine İstanbul’da kendi fuarlarına katılmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.