Diyarbakır 10’uncu Kitap Fuarı kitapseverlerle buluşuyor

Diyarbakır Kitap Fuarı, 10. yılında kitapseverleri yeniden edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek fuar, 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında 9 gün boyunca Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Edebiyat dünyasının önde gelen 125 yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek Diyarbakır Kitap Fuarı, 9 gün boyunca zengin bir kültür ve etkinlik programına ev sahipliği yapacak. Panel, söyleşi ve atölye çalışmalarının yanı sıra çocuklara yönelik etkinliklerin de gerçekleştirileceği fuarda, imza günleri aracılığıyla yüzlerce yazar okurlarıyla bir araya gelecek. Farklı yaş gruplarından kitapseverlere kitap ve edebiyatla iç içe bir deneyim sunacak fuar, Diyarbakır ve çevresinin sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sağlayacak.

9 gün boyunca zengin etkinlik programı

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 9 gün boyunca edebiyat, kültür ve sanat dünyasından farklı isimleri kitapseverlerle buluşturan 73 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Söyleşi ve panellerin yanı sıra tiyatro oyunları, müzik ve şiir dinletileri ile atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği program kapsamında; edebiyat, tarih, kültür, sanat, eğitim ve toplumsal konular farklı başlıklar üzerinden ele alınacak. Programda, farklı alanlardan yazar, akademisyen, sanatçı ve konuklar yer alırken, çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerle farklı yaş gruplarından kitapseverlere hitap edilecek. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan organizasyon ile, fuar boyunca öğrenciler okulları ile birlikte Fuarı ziyaret edecek, aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek müzik dinletileri, tiyatro oyunları, paneller ve sanat atölyelerine katılarak, öğretici ve keyifli zaman geçirecekler. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün etkinlik programında yer alan “ATLASYA (Mutluluk Memleketi)” sergisi, fuarın öne çıkan kültür-sanat etkinliklerinden biri olacak. Küratörlüğünü ressam ve eğitmen Mehmet Altuntaş’ın üstlendiği sergide, yaklaşık 30 eser sanatseverlerle buluşacak. Diyarbakırlı yazar ve şairlerin portreleri ile kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden ilham alan eserlerin yer alacağı sergi, kitap ve görsel sanatlar arasında bağ kurarak özellikle çocuk ve gençlere farklı bir sanat deneyimi sunacak.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek

Diyarbakır 10. Kitap Fuarı, 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar, 9 gün boyunca 10.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.