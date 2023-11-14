Dünya plastik sektörünün aktörleri Plast Eurasia İstanbul’da buluşuyor

Plastik sektörünün geleceğini şekillendiren Plast Eurasia İstanbul Fuarı için geri sayım başladı. 22-25 Kasım 2023 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara, Almanya, Danimarka, İran, Rusya, İtalya, Polonya, Çin, İspanya gibi dünyanın dört bir yanından katılımcılar ürünlerini sergilemeye gelecek. Avrasya bölgesinin en önemli ve en büyük fuarı olan Plast Eurasia İstanbul, bu sene hem katılımcı, hem sergi salonu, hem de ziyaretçi anlamında kendi rekorlarını kırmaya hazırlanıyor. Fuarda, 1.400’e yakın katılımcı firmanın 65.000’den fazla sektör profesyoneli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Plastik endüstrisinin lider markalarının sergileyeceği binlerce ürünü bir arada inceleme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler fuarda, makine ve hammadde ana başlıkları altında en yeni ürün ve hizmetleri bulacak.

Sektörün dev fuarı büyümeye devam ediyor

Plastik makineleri, makine ekipmanları ve yan sanayi, kalıp, geri dönüşüm, ısı ve kontrol cihazları, otomasyon, soğutma sistemleri, ham madde ve kimyasalları, yarı mamul ürünlerinin sergilendiği geniş bir kapsama sahip olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı 2023 yılında da büyümesini sürdürüyor. Fuarın bu yıl yurt dışı katılımcı sayısı yüzde 73 oranında arttı. Açılışa 2 ay kala satışların tamamlandığı fuarda, 2023 yılında iki yeni salon daha ziyarete açıldı. Dünyanın dört bir yanından ürünlerini sergilemeye gelecek olan katılımcılar Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerin yanı sıra Hindistan, İran gibi sektörde önde gelen diğer ülkelerden de ziyaretçiler ile buluşacak.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Plastik hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumunda. Bugün otomobilden televizyona, kalemden yalıtım malzemelerine kadar her şeyde plastik geniş bir şekilde kullanılıyor. Bizler de 32 yıldır plastik ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve hammaddelerin sergilendiği fuarımız ile, tüm sektörlere dokunma şansı elde etmiş oluyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde 2024 yılı itibari ile plastik endüstrisine hizmet edecek yeni bir fuarı da hayata geçirme kararı vermiş bulunuyoruz. RePlast Eurasia, Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Hammaddeleri Fuarı ile, plastik geri dönüşüm teknolojilerine dair her şey, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektörün profesyonelleri ile buluşacak. 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarın da nice 30 yıllar devam etmesini ve tüm sektörlere olumlu katkılar sağlamasını temenni ediyoruz.”

Ekonomiye katkısı her yıl artıyor

PAGEV-Tüyap iş birliğiyle marka haline getirilen Plast Eurasia Fuarı ile ilgili konuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu; “11 milyon tonluk üretim hacmine yaklaşan Türk Plastik Endüstrisi, dünyada 6., Avrupa’da ise Almanya’dan hemen sonra ikinci sırada yer alıyor. 50 milyar dolara yaklaşan cirosu, 8 milyar doları aşan direkt mamul ihracatı ve son 10 yılda GSMH büyümesini aşan yıllık büyümesi ile Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri olan plastik endüstrisinin ülke ekonomisine katkısı giderek artıyor. Plastikler hayatımızın her alanında yer alıyor. Ambalajdan yapı ve inşaata, ulaşımdan tarıma, elektrik elektronikten sağlık sektörüne hatta spora, tasarıma, hobilerimize kadar pek çok alanda plastik hayatımızın içinde. Plastik endüstrisinin lider markalarının sergileyeceği binlerce ürünü bir arada inceleme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler fuarda, makine ve hammadde ana başlıkları altında en yeni ürün ve hizmetleri bulabiliyorlar.”

Ziyaretçiler için avantajlı dönem devam ediyor

Yoğun ilginin sürdüğü fuarın online bilet ücretlerinde avantajlı dönem devam ediyor. Online biletini erkenden alan ziyaretçiler fuarı, indirimli bilet ile ziyaret edebilecek. Fuar, üç gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında, son gün10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.