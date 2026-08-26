F İstanbul, uluslararası ticaret buluşmalarına kapılarını açtı

Beşinci yılında 6 salon ve 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen Türkiye’nin gıda, içecek, ambalaj ve üretim teknolojileri alanındaki önemli uluslararası ticaret platformlarından F İstanbul Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı; ilk gününde özellikle uluslararası profesyonel ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu. Fuarın merkezinde yer alan B2B görüşme alanlarında üreticiler ve satın almacılar birebir ticari görüşmeler gerçekleştirirken, yeni ihracat bağlantıları için ilk temaslar kuruldu. So Fuar tarafından düzenlenen F İstanbul’un, doğrudan ticarete odaklanan yapısı kapsamında ziyaretçilerin önemli bölümünü satın alma kararlarında yetkili profesyoneller oluşturdu.

Özbekistan, resmi heyeti ve 70 firmasıyla F İstanbul’daydı

F İstanbul’un ilk günü, Türkiye ve Özbekistan halk oyunları gösterisiyle başladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen açılış programında Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sherzodkhon Ibragimov, Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Yorqin Malikov, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilirken, protokol üyeleri ve davetliler fuar alanındaki stantları ziyaret etti. F İstanbul’un bu yılki onur ülkesi olan Özbekistan, resmi heyeti ve 70 firmasıyla fuarda yer alırken; Bulgaristan, Çin, El Salvador, Hindistan, İran, Kırgızistan, Mısır, Irak ve Suriye de fuardaki yerini aldı.

Türkiye ve Özbekistan’dan güçlü mesajlar

Açılış programında konuşan sektör temsilcileri ve protokol üyeleri, küresel ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

F Fuar İcra Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Orhan, "2021 yılında attığımız adımlarla 2022'de ilki gerçekleşen fuarımızı bugün 6 holde, 700’e yakın firma ve 1.000’e yakın markayla 5.000’in üzerinde yabancı alıcının ve yaklaşık 20.000 gıda profesyonelinin buluştuğu harika bir ihracat fuarına dönüştürdük. Burası sadece bir fuar değil, üreticilerimizi kullanıcı, satıcı ve alıcılarla buluşturan uluslararası bir ticari eşleştirme platformudur." dedi.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sherzodkhon Ibragımov, “Özbekistan bugün modern lojistiği, yeni teknolojileri ve yatırımlarıyla açık ve büyüyen bir pazar konumundadır. Fuarda 70’ten fazla Özbekistan firmasıyla yer alıyoruz. Fuarın sadece ürün sergilemekle kalmayıp somut anlaşmalara, yeni projelere ve uzun süreli iş birliklerine vesile olacağına inanıyoruz." ifadelerini kaydetti.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Yorqin Malikov, “Özbekistan'ın en güçlü üretici ve gıda fabrikaları ile bu fuardayız. Katılan firmalarımızdan birçoğu Türkiye’de ortaklıklar kurmak, Serbest Bölgelerde faaliyet göstermek ve Türkiye'ye yatırım yapmak arzusunda. Amacımız, Türk iş insanlarıyla güçlerimizi birleştirip ortak üretim ve iş birliğiyle üçüncü ülkelere ihracat gerçekleştirmektir." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul’da gıda sektörüne yönelik kapsamlı bir fuarın eksikliğini hissediyorduk; F İstanbul çok doğru bir zamanda ve güçlü bir ilerlemeyle bu açığı kapattı. Gıda ve gıda ürünlerinde 2025 yılında 28 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bakanlığımızın desteğiyle önümüzdeki 3 yıl içerisinde 50 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Gelecek dönemde gıda güvenliği, uzun raf ömrü, sürdürülebilir ambalaj, otomasyon ve yapay zekâ gibi yüksek teknolojiler öne çıkacak. Kardeş ülkemiz Özbekistan’ın fuardaki güçlü varlığından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, "F İstanbul Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı, küresel ticaret ve gıda sektörü temsilcilerini bir araya getiren son derece önemli bir platformdur. El Salvador olarak katılımımız ürün tanıtmaktan çok daha fazlasını, Türk alıcılar ve tüketicilerle iş topluluklarımız arasında yeni köprüler kurma fırsatını temsil ediyor. Kahve, kakao, bal, pirinç bisküvileri ve alkollü içecekler gibi öne çıkan sektörlerimizden 5 yenilikçi firmamızla buradayız. Uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek girişimcilerimizle bu fuarda yer almaktan, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve ticari bağları geliştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Türkiye tarım sektörü son 20 yılda büyük bir ivme yakalayarak ihracatını 2002'deki 3,7 milyar dolardan 2025 sonunda 32,6 milyar dolara, 2026'nın ilk 7 ayında ise %4,1 artışla 19,1 milyar dolara çıkarmıştır. Tarım ve gıda sektörümüzde verdiğimiz 10,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası, sektörümüzün ülke ekonomisine sağladığı stratejik desteğin en somut kanıtıdır. Bakanlık olarak dış pazarlardaki teknik engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarımızla ihracatçımızın önünü açarken; iç ticarette de perakende yasası düzenlemeleri, lisanslı depoculuk ve tarladan sofraya izlenebilirlik sağlayan Hal Kayıt Sistemi ile piyasa istikrarını koruyoruz. Nitelikli yurt içi fuarlar kapsamında desteklediğimiz F İstanbul’un ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

İlk günden yeni ticaret bağlantıları için yoğun görüşme trafiği

Fuarın ilk gününde stantlarda ürün ve iş birlikleri üzerine görüşmeler sürerken, B2B alanlarında da planlı ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. F İstanbul’un dijital eşleştirme altyapısıyla fuar öncesinde başlayan görüşme süreci, fuar alanında yüz yüze toplantılara dönüştü. Böylece katılımcılar yalnızca ürünlerini sergilemekle kalmayıp, farklı pazarlardan gelen potansiyel alıcılarla doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı.

25 yılı aşkın fuarcılık deneyimiyle So Fuar tarafından organize edilen F İstanbul, 29 Ağustos’a kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.