Foodist İstanbul 150 ülkeden sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor

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Türkiye gıda sektörünün tüm paydaşlarını ortak bir vizyonda buluşturan Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve ALZ Grup iş birliğiyle, Türkiye Gıda Platformu'nun desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye'nin üretim gücünü küresel ticaret ağıyla buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye Gıda Platformu çatısı altında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ile İhracatçı Birlikleri (İHBİR, GAİB, AHBİB, OAİB, KİB ve EİB), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), Foodist İstanbul'un Türkiye'nin uluslararası referans gıda fuarı haline gelmesi amacıyla güçlerini birleştirdi.

Uluslararası bir ticaret platformu olarak kurgulanan Foodist İstanbul; üreticileri, ihracatçıları, distribütörleri, perakendecileri, zincir marketleri, HORECA profesyonellerini, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından satın alma yetkililerini aynı platformda buluşturacak.

Toplam 120 bin metre kare sergileme alanında, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Çekya, Çin, K.K.T.C., Irak, İspanya, Rusya, Ürdün ve Mısır’dan yaklaşık 1.000 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Foodist İstanbul, zengin ve sağlıklı ürün çeşitliliği ile sektörde etkili bir ticari platform olmayı amaçlıyor.

Vip alım heyetleri ile ticaret hacmine katkı sağlanacak

Foodist İstanbul’un ziyaretçi sayısının yanı sıra nitelikli alım heyetlerinin katılımıyla da ön plana çıkması bekleniyor.

Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Kuzey ve Sahra Altı Afrika, CIS Bölgesi, Orta Asya, Kafkasya, Güney Asya, Güney Doğu Asya, Uzak Doğu ve Amerika’dan 150'yi aşkın ülkeden gelecek perakende zincirleri temsilcileri, ithalatçılar, distribütörler, satın alma ve tedarik yöneticileri fuara katılarak görüşmeler gerçekleştirecekler.

Gıda sektöründe en çok ticaret yapılan 50 odak ülkeden gelecek 2.000’in üzerinde iş insanından oluşan VIP alım heyetlerinin yer alacağı fuarın, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 70.000 profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

B2B görüşme alanı yeni iş birlikleri için buluşma noktası olacak

Katılımcılar ve ziyaretçiler, 12. Salon’da yer alacak B2B Görüşme Alanı’nda yeni iş birliklerinin kurulması için görüşmeler gerçekleştirebilecekler.

Foodist İstanbul’da, B2B Görüşme Programı ile uluslararası alıcılar ve katılımcı firmalar arasında önceden planlanmış toplantılar organize edilecek. Alıcıların ilgilendikleri ürün grupları ve katılımcı firmaların sergiledikleri ürünler dikkate alınarak yapılacak eşleşmeler ile doğru alıcılar ve katılımcı firmalar bir araya getirilecek.

B2B Görüşme Programı ile katılımcı firmaların, yerli ve yabancı alım heyetlerinin yeni pazarlara ulaşmalarına, ihracat ağlarını genişletmelerine ve uluslararası iş bağlantıları kurmalarına zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Foodist Forum’da gıda sektörü ele alınıyor

1-2-3 Eylül tarihlerinde 12. Salonda gerçekleştirilecek Foodist Forum; sektörün güncel gelişmelerinin ve önemli başlıklarının ele alındığı bir etkinlik olmanın yanı sıra gıda sektörünün rekabet gücünü artıracak fikirlerin, deneyimlerin ve başarı hikâyelerinin paylaşıldığı; üreticiler, ihracatçılar, ithalatçılar, perakende temsilcileri ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği bir bilgi platformu olarak değer bulacak.

Foodist Forum kapsamında üç gün boyunca gerçekleştirilecek panellerde; ihracat, markalaşma, ambalaj, dijitalleşme, teknoloji, gastronomi ve sürdürülebilirlik gibi sektörün geleceğini şekillendiren başlıklar alanında uzman isimlerce değerlendirilecek; ziyaretçi ve katılımcılara etkileşim odaklı bir fuar deneyimi sunulacak.

Konferans programının yanı sıra aynı alanda yer alacak Foodist Show Kitchen bölümünde ise şeflerin eğlenceli ve eğitici şovları katılımcılarla buluşacak.

Gıda sektörünün tüm bileşenleri tek çatı altında

Foodist İstanbul; çikolata ve şekerlemeden kuruyemişe, et ve süt ürünlerinden içeceklere, temel gıdalardan gıda dışı ürünlere kadar sektörün tüm ürün gruplarını aynı platformda buluşturacak. Ziyaretçiler yeni ürünleri keşfetme fırsatlarının yanı sıra gıda sektöründeki güncel gelişmeleri ve küresel trendleri de yakından takip edebilecekler.

İhracat için stratejik zamanlama avantajı

Foodist İstanbul'un eylül ayında düzenlenmesi, ihracatçılar açısından önemli bir rekabet avantajı sunuyor. Gıda sektöründe siparişlerin yoğunlaştığı dönemde gerçekleştirilecek fuar sayesinde katılımcılar yılın son çeyreğine yönelik ticaret bağlantılarını oluşturabilecekler.

Fuarda gerçekleştirilecek ticari görüşmelerin, firmalara üretim planlamasından ihracat süreçlerine kadar önemli katkılar sağlaması ve katılımcıların uluslararası pazarlardaki ticari bağlantılarını geliştirmelerinin yanı sıra yeni iş fırsatlarına ulaşmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Tanıtım çalışmaları devam ediyor

Foodist İstanbul'un ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Dijital pazarlama çalışmaları, sosyal medya kampanyaları ve uluslararası basın faaliyetleriyle Foodist İstanbul'un küresel görünürlüğü her geçen gün artıyor.

Dünyanın en büyük üç gıda fuarından biri olma hedefiyle hazırlanan Foodist İstanbul, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası ticaretle buluşturarak hem sektörün küresel görünürlüğünü artırmayı hem de gıda ihracatına uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.